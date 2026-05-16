Κωνσταντάρας για Survivor: «Ο όρος του συμβολαίου λέει ότι φέρεις ευθύνη και για θανάσιμο τραυματισμό»

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησαν τη σημερινή τους εκπομπή σχολιάζοντας το δυσάρεστο γεγονός.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έχοντας και ο ίδιος την εμπειρία της συμμετοχής στο ριάλιτι επιβίωσης στο παρελθόν, προχώρησε σε μια αποκάλυψη που σοκάρει σχετικά με τους αυστηρούς όρους των συμβολαίων που υπογράφουν οι παίκτες πριν μπουν στο παιχνίδι:

«Ευτυχώς ή δυστυχώς παίρνουμε όλοι την ευθύνη και το υπογράφουμε. Για μένα προσωπικά να πω και απ’ ότι το συζητούσα με τους άλλους παίκτες εκείνης της χρονιάς, ήταν το μόνο που λίγο σε φοβίζει. Γιατί βάζεις την υπογράφη σου σε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ακόα και τώρα δεν επιτρέπεται να πούμε τι είναι.

Αλλά σίγουρα αυτός ο όρος λέει ότι εμείς φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο τραυματισμό… Ό,τι κι αν συμβεί, εμείς φέρουμε την ευθύνη και όχι η εταιρεία παραγωγής. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνουν την ευθύνη», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.