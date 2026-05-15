Survivor: Στο δικαστήριο ο καπετάνιος για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου – Οι ποινές που μπορούν να του επιβληθούν

Ραγδαίες είναι οι νομικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, ο οποίος χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή Saona της Δομινικανής Δημοκρατίας. Οι δικαστικές αρχές της χώρας κινήθηκαν άμεσα, με την υπόθεση να φτάνει ήδη στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των δικαστικών αρχών, για σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα), έχει οριστεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία. Η υπόθεση φέρει τον τίτλο: «Σταύρος Φλώρος εναντίον του καπετάνιου του σκάφους», ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση του βαρύτατου τραυματισμού του νεαρού αθλητή.

Το σκεπτικό της Εισαγγελίας: Γιατί οδηγείται σήμερα στο δικαστήριο ο καπετάνιος;

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί ένα κρίσιμο προληπτικό μέτρο, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο βασικός στόχος της εισαγγελικής λειτουργού είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο εξετάζει αν ο κατηγορούμενος αποτελεί ύποπτο φυγής ή αν υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει την έρευνα και τους μάρτυρες μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Στο επίσημο έγγραφο της εισαγγελίας, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα ως ποινική. Η δίωξη ασκείται βάσει του Άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα της χώρας, το οποίο αφορά την πρόκληση σωματικών βλαβών.

Τέλος στα σενάρια: Επιβεβαιώνεται η σύλληψη

Μια κρίσιμη λεπτομέρεια που προκύπτει από τα δημόσια έγγραφα είναι ο χαρακτηρισμός «arrestado» δίπλα στο όνομα του καπετάνιου. Αυτό επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο χειριστής του σκάφους έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες των τελευταίων ωρών.

Στην ίδια δικογραφία, ο Σταύρος Φλώρος καταγράφεται επίσημα ως το θύμα της υπόθεσης, έχοντας καταθέσει τη σχετική μήνυση.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης, το δικαστήριο θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου μέχρι τη δίκη. Τα σενάρια που εξετάζονται, ανάλογα με τη βαρύτητα των στοιχείων, είναι:

Η προσωρινή προφυλάκιση.

Η επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παραδοσιακοί κανόνες του δικαστηρίου στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να εμφανιστεί με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ενώ οι δικηγόροι πρέπει να φέρουν την παραδοσιακή τήβεννο και το ειδικό καπέλο τους, ακολουθώντας το αυστηρό πρωτόκολλο της χώρας.

Λόγω της διαφοράς ώρας, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδος.