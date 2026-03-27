Κωνσταντίνος Αργυρός: «Μάγεψε» το Βελιγράδι – Το γλέντι στον δρόμο

Μια άκρως εκρηκτική βραδιά χάρισε στο κοινό της Σερβίας ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το Βελιγράδι για μια μεγάλη συναυλία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, «πλημμύρισε» το Instagram με υλικό από το ταξίδι του.

Μέσα από βίντεο, μας μετέφερε όχι μόνο τον παλμό πάνω στη σκηνή και το κλίμα στα παρασκήνια, αλλά και τις απρόσμενες στιγμές που έζησε στους δρόμους της πόλης, όπου έγινε ένα με ντόπιους μουσικούς και τα παραδοσιακά τους όργανα.

Στη λεζάντα που συνόδευε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, έγραψε: «Σερβία, Βελιγράδι, τι βραδιά ήταν αυτή. Το να χορεύουμε και να τραγουδάμε μαζί σημαίνει τα πάντα για μένα… αυτές οι στιγμές μου θυμίζουν γιατί τραγουδάω. Η μουσική μας ενώνει».