Κόντρα Τσαλίκη με γνωστή TikToker: «Μου γράφει κάτω από αναρτήσεις ξεπεσμένος, τσίρκο, κλέφτης»

Ο Γιώργος Τσαλίκης εξέφρασε την ενόχλησή του για τα υποτιμητικά σχόλια που, όπως υποστηρίζει, έκανε η κωμικός και παίκτρια του «J2US» Χαρά Τσιώλη κάτω από αναρτήσεις του στα social media. Ο τραγουδιστής εξήγησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 10 Μαρτίου, ότι τα σχόλια της TikToker τον προσβάλλουν και τον οδήγησαν να την μπλοκάρει στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Σε όλες τις αναρτήσεις μου τους τελευταίους μήνες μπαίνει κάτω από τα σχόλια και με βρίζει, με προσβάλλει, γράφει ξεπεσμένος, τσίρκο, κλέφτης… Την έχω μπλοκάρει από τα social media, αλλά εχθές με έκανε ξανά tag με το βίντεο που με είχε προσβάλει, λέγοντας "ξαναπάρτο". Γι’ αυτό την μπλόκαρα, δεν θέλω να με προκαλούν έτσι».

Από την πλευρά της, η Χαρά Τσιώλη δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι πρόκειται για σάτιρα και όχι προσωπικό ζήτημα: «Το beef γίνεται όταν δύο άνθρωποι έχουν να χωρίσουν κάτι, εγώ δεν έχω να χωρίσω κάτι. Ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκίνησε ένα beef με τον εαυτό του και το τελείωσε μόνος του. Είμαι κωμικός και κάνω σάτιρα. Έκανα ένα ελαφρύ βίντεο χωρίς να τον προσβάλλω. Δεν ξέρω τι προσπαθεί, να ασχοληθούν μαζί του; Πάντως εγώ δεν ασχολούμαι».