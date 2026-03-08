Κώστας Αποστολάκης: «Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει - Κάλεσα τον Χριστό σπίτι μου και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα»

Ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης, μεταξύ άλλων έκανε λόγο σε συνέντευξή του για την πίστη του και την αφιέρωσή του στη θρησκεία.

Μιλώντας, στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Alpha, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα, σ’ ένα μεταβατικό στάδιο που είχε κουραστεί η ψυχή μου, που μάλλον εγώ Τον κάλεσα.

Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω τον σταυρό μου στον δρόμο και να με κοιτάξουν περίεργα. Όπως επίσης, με ρωτήσανε πάρα πολλοί «Πού έχεις μπλέξει;» ή «Τι έχεις πάθει;». Και εγώ το ίδιο θα ρώταγα προ Χριστού.

Μα δεν καταλαβαίνει ο άλλος, αν δεν λάβεις επίγνωση αληθείας από ψηλά, πώς θα καταλάβει ο άλλος τι σου συνέβη; Γιατί αυτά είναι ανεξήγητα. Και ευτυχώς που είναι ανεξήγητα, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να τα πάρει να τα κάνει πατσαβούρι στο χέρι του.

Το μεγαλύτερο θαύμα που έχω ζήσει είναι αυτό μες στο σπίτι μου, όταν ήρθε ο Χριστός σε μένα όταν Τον κάλεσα. Και ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 20 λεπτά κλάμα έτσι; Αλλά ξέρεις τι πιστεύουν; Ότι οι άνθρωποι του Χριστού πλέον είναι μικρούληδες, κακομοίρούληδες. Όχι! Είναι κανονικοί άνθρωποι. Πράττουν, ενεργούν, δουλεύουν, σκέπτονται, μιλούν.

Ο κόσμος νομίζει ότι είναι “πυροβολημένοι”, “βαρεμένοι”, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα από πριν. Θα δώσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία ο εαυτός σου, προκειμένου να μην καταργήσεις τον εγωισμό σου και την υπερηφάνεια σου».