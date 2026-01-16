Λάκης Γαβαλάς: «Εγώ που δουλεύω 50 χρόνια δεν μπορώ να έχω 85.000 για να ταξιδέψω άνετα;»

Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, αλλά και στα λαμπερά πάρτι που έκανε παλαιότερα στη Μύκονο, ενώ άφησε άφωνο τον Φάνη Λαμπρόπουλο όταν του είπε πόσο κόστιζε το outfit του.

«Αυτό το έχω πάρει με μια βαλίτσα ολόκληρη, η οποία όλη μαζί στοίχιζε 172.000 Γιεν, δηλαδή 85.000 ευρώ», είπε ο Λάκης Γαβαλάς και όταν ο παρουσιαστής κόντεψε να πέσει κάτω από την έκπληξη, εκείνος σχολίασε:

«Άλλοι για να δείξουν ότι έχουν 85.000 ευρώ, γίνονται AI. Εγώ που εδώ και 50 χρόνια δουλεύω δεν μπορώ να έχω τόσα χιλιάρικα για να ταξιδέψω άνετα;»

Μιλώντας για τον λόγο της φυλάκισής του, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Στη φυλακή φτάσαμε γιατί είχα ένα χρέος υποτίθεται στο Δημόσιο, το οποίο ήταν το ΦΠΑ. Ήμουν χονδρέμπορος, το 2011 κανείς σε όλη την Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, κανένας, μόνο εγώ που δεν μου πλήρωναν το ΦΠΑ».

«Ντυνόμουν κανονικά, παρφουμαριζόμουν κανονικά, μετά το 3μηνο ειδικά πέρασα τέλεια. Είχα γύρω γύρω την αντρίλα, η οποία ποτέ δεν με άγγιζε γιατί αισθανόμουν πολύ πιο άντρας.

Αυτό επειδή τώρα μας βλέπουν άντρες κρατούμενοι, δεν ήταν καθόλου αστείο, ζορίστηκα πολύ. Εγώ είπα Λάκη μου "το θερμόμετρο είναι η αισιοδοξία, το βάζεις στη μασχάλη και το κοντρολάρεις και ήμουν σταθερός στη θερμοκρασία και την πειθαρχία μου και έτσι πέρασα όλη τη δυσκολία», εξήγησε ο ίδιος στη συνέχεια.

Σε ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου για τα περίφημα πάρτι που έκανε στη Μύκονο, ο Λάκης Γαβαλάς είπε:

«Εν τω μεταξύ με μισούσαν όλα τα μαγαζιά γιατί έλεγαν "ρε Γαβαλά, όποτε κάνεις το πάρτι, είναι νεκρή η πόλη κάτω". Δεν πήγαινε κανείς. Και χωρίς σπόνσορες, όλα δόξα τω Θεώ μπορούσα και τα κερνούσα.

Ένα πάρτι μπορεί να στοίχιζε και 200.000 ευρώ και «δεν τα έκοβα στην εταιρεία μου, αλλά από τα δικά μου. Γι' αυτό και το σπίτι μου το έδωσα στο κράτος και είπα "πάρτε το". Εγώ έδειξα αγάπη για τη χώρα μου».

Μάλιστα, σε απάντηση όσων τον έχουν κατηγορήσει ότι έκλεψε, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Μα τι να κλέψω, αγάπη μου; Αφού έκανα τζίρους, ήμουν παντοκράτορας, ήμουν δωρητής σε Σωματεία και το ξέρουν όλοι. Μην κοιτάς που δεν το έλεγα».