Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο»

Ο Λάκης Γαβαλάς είχε δώσει το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά δεν του άρεσαν τα ρούχα που επέλεξε να φορέσει η «απόλυτη» στη σκηνή με τον ίδιο να λέει την άποψή του σε vidcast στην Κύπρο και τώρα να αποκαλύπτει ότι η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πάρα πολύ με όσα εκείνος είπε.

«Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το είπα και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, δεν στέκεται, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση.

Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό. Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο.

Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω από τη μία άκρη του σταδίου στην άλλη» είχε δηλώσει ο Λάκης Γαβαλάς.

Όπως δήλωσε τώρα, η Άννα Βίσση του έστειλε μήνυμα ότι δεν θέλει να είναι πλέον φίλοι.

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο.

Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά προβλήθηκαν στο Happy Day με την παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρει με τη σειρά της:

«Αφού ο Λάκης Γαβαλάς το αποκάλυψε και το λέει ανοιχτά, θα πω ότι εμένα μου το εκμυστηρεύτηκε αυτό που ανέφερε στην κάμερα. Μια ημέρα μετά τη συναυλία τον πέτυχα στους διαδρόμους εδώ στα καμαρίνια και τον είδα πολύ στενοχωρημένο.

Μου είπε ότι έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί μετά το σχόλιο που έκανε για το ρούχο της Άννας, εκείνη παρεξηγήθηκε και την πείραξε. Του στοίχισε αυτό το πράγμα. Μήπως της το μετέφεραν αλλιώς της Άννας;».