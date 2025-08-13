Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκάλυψε ποια ταινία μετάνιωσε που απέρριψε να παίξει

Μενού

O Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε ποιον ρόλο μετάνιωσε που δεν δέχτηκε.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στις Κάννες
Λεονάρντο Ντι Κάπριο | (taniavolobueva/Shutterstock)
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Esquire, αποκάλυψε πόσο μετάνιωσε που απέρριψε τον ρόλο στην ταινία Boogie Nights του 1997, που τελικά απογείωσε την καριέρα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον. 

Συγκεκριμένα είπε: «Θα το πω ακόμα κι αν είστε εδώ: Η μεγαλύτερη λύπη μου που δεν έκανα το Boogie Nights»

Ο Ντι Κάπριο χαρακτήρισε την ταινία «αριστούργημα» και σημείωσε πως δεν μπορεί να φανταστεί κανέναν άλλον εκτός από τον Μαρκ Γουόλμπεργκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τανία έλαβε τρεις υποψηφιότητες για όσκαρ και μια για Χρυσή Σφαίρα -το βασικότερο- καθιέρωσε τον Πολ Τόμας Άντερσον ως ένα από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επερχόμενη συνεργασία των δύο στον κινηματογράφο, στην ταινία One Battle After Another, που βασίζεται στο μυθιστόρημα Vineland του Τόμας Πίντσον. 

Πηγή: Esquire

