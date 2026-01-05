Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η αμήχανη στιγμή που γίνεται στόχος για τις πολυτελείς διακοπές με τον Τζεφ Μπέζος

Στόχος σάτιρας για τον πολυτελή του βίο έγινε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά τη διάρκεια των Critics Choice Awards από την Τσέλσι Χάντλερ.

Συγκεκριμένα η κωμικός αναφέρθηκε κατά τον εναρκτήριο μονόλογό της στις πρόσφατες διακοπές του Λίο με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος πριν από την εμφάνισή του στη βραδιά των βραβείων.

Στη 31η διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, με χιούμορ η Χάντλερ σχολίασε:

«Ο Λίο παραλίγο να μην έρθει απόψε, γιατί ήταν παγιδευμένος σε ένα σκάφος στο Σεν Μπαρτς. Ήταν σαν τον Τιτανικό, αλλά χειρότερο, γιατί εκεί ήταν και ο Τζεφ Μπέζος».

Ο 51χρονος ΝτιΚάπριο βρισκόταν στην τελετή λόγω της υποψηφιότητάς του για την ταινία One Battle After Another.

Οι διακοπές του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με τονΤζεφ Μπέζος

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η κοπέλα του, Βιτόρια Τσερέτι, εθεάθησαν να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές με τη Λόρεν Σάντσες και τον Τζεφ Μπέζος σε ένα σούπερ γιοτ αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων πριν την Πρωτοχρονιά στο St. Barts.

Σημειώνεται ότι ο Ντι Κάπριο έχασε την τελετή απονομής βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Παλμ Σπρινγκς, λόγω των περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία που ακολούθησαν τη σύγκρουση ΗΠΑ-Βενεζουέλας.