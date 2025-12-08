Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Καλλιτέχνης της χρονιάς σύμφωνα με το Time

Το περιοδικό Time ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο είναι ο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» για το 2025.
Το 102 ετών περιοδικό τίμησε τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό για την ερμηνεία του στο One Battle After Another (Μια μάχη μετά την άλλη).
Ο ΝτιΚάπριο, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για το The Revenant το 2015, επιστρέφει δυναμικά στις κούρσες των βραβείων για την ερμηνεία του ως ένας παρηκμασμένος πρώην επαναστάτης στην ταινία στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον.
«Σκέφτομαι πολύ πόσο συχνά εμφανίζονται πραγματικά πρωτότυπες ιδέες για ιστορίες σαν κι αυτή, χωρίς καμία σύνδεση με οτιδήποτε ιστορικό, χωρίς προηγούμενους χαρακτήρες, χωρίς είδος, χωρίς βρικόλακες, χωρίς φαντάσματα, χωρίς τίποτα», είπε ο ΝτιΚάπριο στο Time σχετικά με το γιατί νοιάζεται τόσο βαθιά για το One Battle After Another με το οποίο έχει θέσει και υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες.
Την περασμένη εβδομάδα εξασφάλισε υποψηφιότητα για τα Critics Choice Awards, μαζί με βραβείο της National Board of Review, το Desert Palm Achievement Award από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και άλλες διακρίσεις.
