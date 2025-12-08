Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι εκπλήξεις και οι χαμένοι των υποψηφιοτήτων

Αποκαλύφθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 οι υποψηφιότητες για τις «Χρυσές Σφαίρες 2026», τον προάγγελο των Όσκαρ όπως αποκαλούν τα βραβεία που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.

Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» («Μια Μάχη Μετά την Άλλη»), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Το νορβηγικό δράμα «Affeksjonsverdi» («Συναισθηματική Αξία») κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες.

Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» («Αμαρτωλοί») με επτά υποψηφιότητες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις υποψηφιότητες στις «Χρυσές Σφαίρες 2026»

Τα «Wicked: For Good» και «Jay Kelly» έχασαν τις υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία.

Η Σίντνεϊ Σουίνι απορρίφθηκε για το «Christy».

Καμία αγάπη για την τελευταία ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ, «Is This Thing On?».

Ο «Σούπερμαν» αποκλείστηκε από την κατηγορία κινηματογραφικών και εισπρακτικών επιτευγμάτων.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κερδίζει υποψηφιότητες για δύο διαφορετικά έργα. Ο γοητευτικός ηθοποιός θεωρούνταν ότι θα τραβούσε την προσοχή για την ερμηνεία του ως The Creature στο «Frankenstein», αλλά η δουλειά του στην αυστραλιανή μίνι σειρά «The Narrow Road to the Deep North» του χάρισε επίσης μια υποψηφιότητα.

Η Εύα Βίκτορ κερδίζει βραβείο ερμηνείας για το «Sorry, Baby».

Η Κάθριν Μπίγκελοου και το «A House of Dynamite» δεν μπόρεσαν να τραβήξουν την προσοχή των Globes.

Ο Άσλεϊ Γουόλτερς κερδίζει μια θέση για το «Adolescence». Προφανώς δεν είναι ο πιο εντυπωσιακός ρόλος σε μια σειρά γεμάτη εξαιρετικές ερμηνείες, αλλά ο Γουόλτερς έκανε μια αξιοζήλευτη δουλειά που αξίζει μία υποψηφιότητα.

Διαβάστε ακόμα: Ο Στίβεν Γκράχαμ δεν ξεπέρασε το Adolescence ποτέ - Και γι' αυτό ζητά γράμματα από όλους τους πατεράδες

Ακολουθεί η λίστα με τις υποψηφιότητες...

Ταινίες

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Frankenstein

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Αλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Kpop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2



Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)

Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Καμία Αλλη Επιλογή

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία

Ελιο

ΚPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)

Τραγούδι

Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)

Golden (Kpop Demon Hunters)

I Lied to You (Αμαρτωλοί)

No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Train Dreams (Train Dreams)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νάο Γουάιλ (The Pitt)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς (Matlock)

Μπριτ Λόουερ (Severance)

Ελεν Μίρεν (1923)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ρέα Σίχορν (Pluribus)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο' Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)

Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)

Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)

Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)

Τζουν Λο (Black Rabbit)

Μάθιου Ρις (The Beast in Me)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)

Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)

Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)

Σάρα Σνουκ (All Her Fault)

Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)

Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Bill Maher: Is Anyone Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Καλύτερο Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First

Cecil B. DeMille Award

Ελεν Μίρεν

Carol Burnett Award

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ