Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι εκπλήξεις και οι χαμένοι των υποψηφιοτήτων

Αποκαλύφθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 8/12 οι υποψηφιότητες για τις «Χρυσές Σφαίρες 2026», τον προάγγελο των Όσκαρ όπως αποκαλούν τα βραβεία που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.
Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα «One Battle After Another» («Μια Μάχη Μετά την Άλλη»), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.
Το νορβηγικό δράμα «Affeksjonsverdi» («Συναισθηματική Αξία») κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες.
Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» («Αμαρτωλοί») με επτά υποψηφιότητες.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις υποψηφιότητες στις «Χρυσές Σφαίρες 2026»
- Τα «Wicked: For Good» και «Jay Kelly» έχασαν τις υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία.
- Η Σίντνεϊ Σουίνι απορρίφθηκε για το «Christy».
- Καμία αγάπη για την τελευταία ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ, «Is This Thing On?».
- Ο «Σούπερμαν» αποκλείστηκε από την κατηγορία κινηματογραφικών και εισπρακτικών επιτευγμάτων.
- Ο Τζέικομπ Ελόρντι κερδίζει υποψηφιότητες για δύο διαφορετικά έργα. Ο γοητευτικός ηθοποιός θεωρούνταν ότι θα τραβούσε την προσοχή για την ερμηνεία του ως The Creature στο «Frankenstein», αλλά η δουλειά του στην αυστραλιανή μίνι σειρά «The Narrow Road to the Deep North» του χάρισε επίσης μια υποψηφιότητα.
- Η Εύα Βίκτορ κερδίζει βραβείο ερμηνείας για το «Sorry, Baby».
- Η Κάθριν Μπίγκελοου και το «A House of Dynamite» δεν μπόρεσαν να τραβήξουν την προσοχή των Globes.
- Ο Άσλεϊ Γουόλτερς κερδίζει μια θέση για το «Adolescence». Προφανώς δεν είναι ο πιο εντυπωσιακός ρόλος σε μια σειρά γεμάτη εξαιρετικές ερμηνείες, αλλά ο Γουόλτερς έκανε μια αξιοζήλευτη δουλειά που αξίζει μία υποψηφιότητα.
Διαβάστε ακόμα: Ο Στίβεν Γκράχαμ δεν ξεπέρασε το Adolescence ποτέ - Και γι' αυτό ζητά γράμματα από όλους τους πατεράδες
Ακολουθεί η λίστα με τις υποψηφιότητες...
Ταινίες
Καλύτερη Ταινία (Δράμα)
- Frankenstein
- Hamnet
- Ενα Απλό Ατύχημα
- The Secret Agent
- Συναισθηματική Αξία
- Αμαρτωλοί
Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)
Blue Moon
Βουγονία
Marty Supreme
Καμία Αλλη Επιλογή
Nouvelle Vague
Μια Μάχη Μετά την Άλλη
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη
- F1: Η Ταινία
- Kpop Demon Hunters
- Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία
- Αμαρτωλοί
- Weapons
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
- Ζωούπολη 2
Σκηνοθεσία
- Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)
- Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)
- Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)
- Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
- Κλόι Ζάο (Hamnet)
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα
- Τζόελ Ετζερτον (Train Dreams)
- Οσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)
- Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
- Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)
- Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)
- Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα
- Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
- Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)
- Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)
- Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)
- Τέσα Τόμσον (Hedda)
- Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby)
A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)
- Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
- Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)
- Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)
- Εμα Στόουν (Βουγονία)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
- Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)
- Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)
- Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
- Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)
- Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
B’ Ανδρικός Ρόλος
- Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Τζέικομπ Ελορντι (Frankenstein)
- Πολ Μεσκάλ (Hamnet)
- Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Ανταμ Σάντλερ (Jay Kelly)
- Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
B’ Γυναικείος Ρόλος
- Εμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)
- Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)
- Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
- Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)
- Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)
- Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
- Ενα Απλό Ατύχημα
- Καμία Αλλη Επιλογή
- The Secret Agent
- Συναισθηματική Αξία
- Sirat
- Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Σενάριο
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Marty Supreme
- Αμαρτωλοί
- Ενα Απλό Ατύχημα
- Συναισθηματική Αξία
- Hamnet
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία
- Ελιο
- ΚPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Ζωούπολη 2
Μουσική
- Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein)
- Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)
- Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
- Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)
- Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία)
Τραγούδι
- Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)
- Golden (Kpop Demon Hunters)
- I Lied to You (Αμαρτωλοί)
- No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
- The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)
- Train Dreams (Train Dreams)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Καλύτερη Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Καλύτερη Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)
- Ντιέγκο Λούνα (Andor)
- Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)
- Μαρκ Ράφαλο (Task)
- Ανταμ Σκοτ (Severance)
- Νάο Γουάιλ (The Pitt)
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Ανταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)
- Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)
- Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)
- Σεθ Ρόγκεν (The Studio)
- Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)
- Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)
- Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)
- Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)
- Νατάσα Λιόν (Poker Face)
- Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)
- Τζιν Σμαρτ (Hacks)
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Κάθι Μπέιτς (Matlock)
- Μπριτ Λόουερ (Severance)
- Ελεν Μίρεν (1923)
- Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)
- Κέρι Ράσελ (The Diplomat)
- Ρέα Σίχορν (Pluribus)
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά
- Οουεν Κούπερ (Adolescence)
- Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)
- Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)
- Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)
- Τραμέλ Τίλμαν (Severance)
- Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence)
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά
- Κάρι Κουν (The White Lotus)
- Εριν Ντόχερτι (Adolescence)
- Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)
- Κάθριν Ο' Χάρα (The Studio)
- Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)
- Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
- Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)
- Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)
- Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)
- Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)
- Τζουν Λο (Black Rabbit)
- Μάθιου Ρις (The Beast in Me)
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
- Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)
- Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)
- Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)
- Σάρα Σνουκ (All Her Fault)
- Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)
- Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend)
Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία
- Bill Maher: Is Anyone Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Καλύτερο Podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang With Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First
Cecil B. DeMille Award
Ελεν Μίρεν
Carol Burnett Award
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- Χανιά: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματισμοί στις εντάσεις
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.