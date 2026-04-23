Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ο τρόπος που «ξεπλήρωσε» στην παρουσιάστρια των Golden Globes τη σάτιρα που του έκανε

Με ένα παράξενο δώρο ανταπέδωσε το αστείο της Νίκι Γκλέιζερ στις «Χρυσές Σφαίρες» 2026, ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Το αστείο στις Χρυσές Σφαίρες

Η 41χρονη κωμικός παρουσίασε την τελετή του 2026 και δεν κρατήθηκε, κάνοντας χιούμορ για τον 51χρονο ηθοποιό και την περιβόητη προσωπική του ζωή που που έχει γίνει στόχος για πολλά σχόλια, αφού ο ηθοποιός έχει αδυναμία στα νεαρά μοντέλα

.Αν και η Γκλέιζερ είπε ότι προσπάθησε να αποφύγει το προφανές θέμα των σχέσεών του, τελικά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο γνωστό αστείο για τις συντρόφους του.

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου της είπε: «Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχεις καταφέρει όλα αυτά στην καριέρα σου πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30. Είναι απίστευτο.»

Ο ηθοποιός γέλασε μαζί με το κοινό και τότε η Γκλέιζερ πρόσθεσε: «Συγγνώμη για το αστείο, είναι εύκολο. Προσπάθησα να μην το κάνω, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για σένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ανοίξου λίγο!» και έπειτα στάθηκε σε κάτι ακόμα -από τα ελάχιστα που γνωρίζουμε για εκείνον- «Το αγαπημένο σου φαγητό είναι ακόμα μακαρόνια, μακαρόνια και… κι άλλα μακαρόνια;».

Η αποκάλυψη για το «δώρο» από τον Ντι Κάπριο

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, η Γκλέιζερ εξήγησε ότι ήταν δύσκολο να γράψει αστεία για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, επειδή αποκαλύπτει ελάχιστα για τον εαυτό του. Έτσι, αναζήτησε έμπνευση σε μια παλιά συνέντευξη. Όπως είπε: «Μετά από κάθε τέτοιο σόου, στέλνω λουλούδια σε όλους όσους σατίρισα και το πήραν με χιούμορ, για να τους ευχαριστήσω.»

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Ο μόνος που μου έστειλε κάτι πίσω ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Του έκανα ένα αστείο και μου έστειλε τρία καλάθια με ζυμαρικά ως “ευχαριστώ”. Μου έστειλε μακαρόνια! Ήταν πολύ αστείο και πολύ καλό.»

Η Γκλέιζερ πρόσθεσε με χιούμορ: «Για μια στιγμή σκέφτηκα: “Μήπως ο Leo θέλει κάτι παραπάνω;” Μετά όμως είπα, “ο τύπος των κοριτσιών που προτιμά, δεν θα τους έστελνε μακαρόνια”. Ήταν ξερά μακαρόνια.»