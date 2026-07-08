Το λες και άβολο: Ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε στη σκηνή με ανοιχτό φερμουάρ

Ακόμη και ο πιο μεγάλοι σταρ βιώνουν άβολες στιγμές, όπως αποδεικνύει ο Χάρι Σταιλς, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με ένα αρκετά ντροπιαστικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας του στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Μετά από 12 εμφανίσεις χωρίς πολλά απρόοπτα, στην τελευταία συναυλία, λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς, την ώρα που τραγουδούσε τη μεγάλη επιτυχία του «As It Was», καθώς γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, κοίταξε χαμηλά και συνειδητοποίησε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Χάρι Στάιλς να αντιδρά ψύχραιμα, χωρίς να κάνει γκριμάτσες, κλείνοντας γρήγορα το φερμουάρ του και συνεχίζοντας ακάθεκτος.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν με χιούμορ το απρόοπτο, ενώ άλλοι έμεινα έκπληκτοι με την ψυχραμία του τραγουδιστή.