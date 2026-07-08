Μενού

Το λες και άβολο: Ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε στη σκηνή με ανοιχτό φερμουάρ

Ο Χάρι Στάιλς ήρθε αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας του στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Reader symbol
Newsroom
Το απρόοπτο του Χάρι Στάιλς
Το απρόοπτο του Χάρι Στάιλς | TikTok / tiziruotolo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ακόμη και ο πιο μεγάλοι σταρ βιώνουν άβολες στιγμές, όπως αποδεικνύει ο Χάρι Σταιλς, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με ένα αρκετά ντροπιαστικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας του στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

Μετά από 12 εμφανίσεις χωρίς πολλά απρόοπτα, στην τελευταία συναυλία, λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς, την ώρα που τραγουδούσε τη μεγάλη επιτυχία του «As It Was», καθώς γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, κοίταξε χαμηλά και συνειδητοποίησε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.

@tiziruotolo crying ugly tears. but like who was going to tell him about his zipper…#harrystyles #togethertogether #togethertogethertour #wembleyn12 #kattdo ♬ origineel geluid - ʀʜɪᴇ ִ ࣪𖤐.ᐟ

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη στιγμή, με τον Χάρι Στάιλς να αντιδρά ψύχραιμα, χωρίς να κάνει γκριμάτσες, κλείνοντας γρήγορα το φερμουάρ του και συνεχίζοντας ακάθεκτος.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν με χιούμορ το απρόοπτο, ενώ άλλοι έμεινα έκπληκτοι με την ψυχραμία του τραγουδιστή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE