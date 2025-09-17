Λευτέρης Πανταζής: Αγνώριστος ο τραγουδιστής σε νεαρή ηλικία με μακρύ μαλλί

Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται να δώσει μια μεγάλη συναυλία στις 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο και ο αγαπημένος τραγουδιστής επέλεξε έναν ευρηματικό τρόπο για να την προωθήσει μέσω Instagram.

Έτσι, ο Λευτέρης Πανταζής ανέβασε στη σελίδα του δύο φωτογραφίες όπου στη μία τον βλέπουμε σε πολύ νεαρή ηλικία με μακριά μαλλιά όπου δύσκολα θα τον αναγνώριζε κανείς και στη δεύτερη, τον βλέπουμε μικρό παιδί, ενώ έγραψε:

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν.

Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω!

Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που "γράψαμε" και αγαπήσαμε μαζί!».