Λευτέρης Πανταζής για τη νοσηλεία: «Καμιά φορά θέλω σέρβις, δεν είχα κοιμηθεί 15 ημέρες»

Ανησυχία είχε προκαλέσει σε θαυμαστές και συναδέλφους του η είδηση ότι ο Λευτέρης Πανταζής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε δημόσια στο ΣΚΑΙ για την περιπέτεια της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι το ιατρικό του επείγον οφείλεται σε υπερκόπωση.

Ο Λευτέρης Πανταζής περιέγραψε τις εξαντλητικές συνθήκες των τελευταίων ημερών. «Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα 15 ημέρες να κοιμηθώ, τραγουδάω σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο OPEN, ήμουν δεκαεξίμισι ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα».

Πανταζής: Πότε επιστρέφει στην πίστα

Παρά την περιπέτεια, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε καθησυχαστικός και αισιόδοξος. «Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω, αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα ξεκουραστεί στο σπίτι του. «Δύο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη (24/12) ξεκινάμε δυνατά», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι επιστρέφει κανονικά στο κέντρο όπου εμφανίζεται.