Light: Οι πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό του

Ο τράπερ Light και η σύζυγός του Άννα Θεοδωρίδη, απέκτησαν το πρώτο τους μωρό πριν από λίγες μέρες και σήμερα δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες με το παιδί τους στο σπίτι.

Υπενθυμίζετα ότι, το αγοράκι τους γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου.

O τράπερ ανήρτησε φωτογραφία με τον νεογέννητο γιό του στο Instagram, συνοδευόμνη από λεζάντα που αναφέρει: «Blood of my Blood, Flesh of my Flesh» (Αίμα απ’ το αίμα μου, Σάρκα απ’ τη σάρκα μου)».

Και η σύζυγός του είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες ήδη από το νοσοκομείο. Στη φωτογραφία φαίνεται η Άννα Θεοδωρίδη συγκινημένη να κρατάει αγκαλία το νεογέννητο μωρό σε ένα χώρο περιτριγυρισμένο από λευκά και μπλε μπαλόνια, με λεζάντα που γράφει: «Μy whole heart. 27.09.25» (Όλη η καρδιά μου).