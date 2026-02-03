Λιονάκη: «Δεν ξέρω αν η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή» – Η σκληρή εξομολόγηση της μητέρας της

Η ιστορία της 21χρονης Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο, που εγκατέλειψε το μόντελινγκ για να ακολουθήσει τον μοναχισμό, έφερε ξανά στο προσκήνιο την περίπτωση της Ναταλίας Λιονάκη.

Η μητέρα της, μιλώντας με ειλικρίνεια στην εκπομπή «Το ’χουμε», περιέγραψε το σοκ, την απογοήτευση και το συναισθηματικό βάρος που κουβαλά από τη στιγμή που η κόρη της αποφάσισε να γίνει μοναχή Φεβρωνία.

Η ίδια θυμάται την ημέρα που έλαβε το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα:

«Η κόρη μου δεν μου μίλησε ποτέ για μοναχισμό. Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει μοναχή. Εμένα με πήρε στη γιορτή μου, παραμονή Χριστουγέννων, και αντί να μου πει χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει πως θα γίνει καλόγρια.

Της λέω: “Το σκέφτηκες καλά; Αυτή είναι η απόφασή σου;”. Λέει “ναι” και της είπα να είναι πάντα καλά.»

Παρά το σοκ, δεν προσπάθησε να την αποτρέψει. Όπως εξηγεί, είχε ήδη αντιληφθεί πως κάτι συνέβαινε, παρότι η κόρη της το αρνιόταν. Αυτό την πλήγωσε βαθιά, καθώς η ειλικρίνεια ήταν πάντα βασική αξία στην οικογένεια.

Η μητέρα περιγράφει μια Ναταλία δεμένη μαζί της, με έντονο χαρακτήρα και εγωισμό, αλλά και μια σχέση που χτίστηκε με αφοσίωση:

«Ήταν εγωίστρια. Δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί. Ήθελε να με έχει μόνο αυτή… Εγώ ήμουν δίπλα της μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο… Ένα ζητάω από σένα. Μη με κάνεις να ντραπώ ποτέ για εσένα.»

Παρότι η κόρη της δεν της έδωσε ποτέ λόγο να ντραπεί, η απόφαση για τον μοναχισμό δεν την κάνει περήφανη. Αντίθετα, θεωρεί πως δεν ήταν πραγματική επιλογή της.

«Εγώ νομίζω πως δεν ήταν επιλογή της… Δεν έχω προσπαθήσει να έρθω σε επικοινωνία μαζί της. Εγώ δεν άλλαξα ούτε τηλέφωνο, ούτε διεύθυνση.»

Η πιο σκληρή της παραδοχή έρχεται όταν μιλά για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης:

«Δεν ξέρω αν η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ανάλογα τι θα δω μπροστά μου. Θα δω την κόρη μου μπροστά μου ή κάτι άλλο; Δεν μπορώ να αγκαλιάσω μία γυναίκα που δεν θα τη γνωρίζω.»

Η μητέρα δεν κρύβει την πικρία της για το γεγονός ότι η κόρη της έφυγε για ορφανοτροφείο στην Κένυα, ενώ –όπως λέει– υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια και στην Ελλάδα.

«Εμένα τρία χρόνια, με κορόιδευε. Και ξαφνικά τηλεφωνικώς μου είπε άντε γεια; Δεν το δέχομαι αυτό.»

Η εξομολόγησή της αποτυπώνει το βάρος μιας μάνας που προσπαθεί ακόμη να καταλάβει πού χάθηκε το νήμα και αν υπάρχει δρόμος επιστροφής.