Louis Vuitton: Το αγόρι που περπάτησε 500 χλμ και δημιούργησε το πιο ισχυρό luxury brand στον κόσμο

Ο Louis Vuitton γεννήθηκε το 1821 στην ανατολική Γαλλία. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, εγκατέλειψε το πατρικό του και ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι προς το Παρίσι, το οποίο διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής εργάστηκε σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, μέχρι που μαθήτευσε δίπλα σε έναν επιτυχημένο κατασκευαστή μπαούλων.
- Τι είναι το «6-7» που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης - Το viral trend στο TikTok που τρελαίνει τα πιτσιρίκια
- Ο Πολάκης βρήκε το πανεπιστήμιο του Λαζαρίδη στου Γκύζη: «Κουζίνα ήταν, το έκλεισαν γιατί χρωστούσε παντού»
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Η σκηνή που ο Τζεφιρέλι έκοψε από τη σειρά
