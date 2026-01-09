Λύγισε η Νεφέλη Μεγκ: «Μου είπε το παίζεις θύμα, όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου»

Μια δύσκολη περίοδο της ζωής της περιέγραψε στο κανάλι της στο Youtube η Νεφέλη Μεγκ, η οποία παραδέχτηκε ότι ταλαιπωρείται από θέματα ψυχικής υγείας και πως δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τον σύντροφό της στον οποίο τα εμπιστεύτηκε.

«Τον Σεπτέμβρη έπαθα μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση άγχους πιο πολύ για το κομμάτι της δουλειάς. Γιατί με αγχώνει πολύ, ειδικά η υπερέκθεση. Δεν μου είχαν ανανεώσει στον ΣΚΑΪ τη σύμβαση και δεν ήξερα αν θα συνεχίσω και με πίεζε συναισθηματικά το αν θα έχω δουλειά αυτό τον χρόνο.

Είμαι μια creator που τοποθετούμαι πολιτικά και δεν έχω τόσα brands να με υποστηρίζουν. Το Youtube μας δεν "περπάτησε" ποτέ. Με είχε πιάσει μια απελπισία.

Με έπιασε μια κρίση άγχους. Έκλαιγα 5-6 ώρες στο μπάνιο, δεν μπορούσα να ηρεμίσω. "Χτυπιόμουν" πάρα πολύ και είχα αυτοκτονικές σκέψεις πάρα πολύ έντονες. Αν και μια φίλη μου θύμισε ότι το είχα ξαναπεράσει αυτό.

Ντρεπόμουν για πάρα πολλά χρόνια. Στο σχολείο και λίγο στην ενήλικη ζωή μου αυτοτραυματιζόμουν. Ο λόγος που το κάνω είναι δικός μου και πολύ περίπλοκος. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσω να πονάω ψυχικά.

Ένιωσα άνετα να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις μου με τον άνθρωπό μου. Πού να φανταστώ ότι θα μου τα γυρίσει όλα μπούμερανγκ. Ο οποίος μου είπε ότι κάτι πρέπει να κάνω για αυτό και να πάω σε ειδικό γιατί ήταν red flag για αυτόν.

Είχε πάρει και τη μάνα μου και της έλεγε ότι θα το ξεπεράσουμε μαζί με τη Νεφέλη.

Ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία. Είχα ξανακάνει έξιν μήνες με ψυχίατρο λόγω της νευρικής ανορεξίας και πήγαινα και έναν χρόνο στο Αιγινήτειο το οποίο δεν με βοήθησε καθόλου. Ήταν πολύ δύσκολος ο Σεπτέμβρης.

Όταν μαλώναμε αυτός φώναζε πολύ κι εγώ είχα θέσει τα όριά μου. Εκείνη την ημέρα φώναξε τόσο που τρόμαξα για τη σωματική μου ακεραιότητα. Τρόμαξα ότι θα με χτυπήσει. Μου είχε ζητήσει συγγνώμη και μου είπε "κουβάλα" εσύ τη σχέση» περιέγραψε στο κανάλι της η Νεφέλη Μεγκ αναφέροντας ότι ζήτησε στήριξη από τον τότε σύντροφό της.

«Ήταν δύο εβδομάδες χάλια. Δεν ήθελα να βγω από το σπίτι, δεν ήθελα να είμαι με κόσμο, πάθαινα κρίσεις πανικού, ανακατευόμουν πάρα πολύ και ήθελα να είμαι ξαπλωμένη. Έχοντας ξεκινήσει και την ψυχοθεραπεία, άρχισα να είμαι καλύτερα. Εκείνος δεν είχε πειστεί ότι δεν θα ξαναγίνει και είπε πως αν ξαναγίνει θα φύγει τρέχοντας», πρόσθεσε ακόμα.

Στη συνέχεια όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά ώσπου μια μέρα εκείνος της είπε: «Με αφορμή που θα έρθει ο αδελφός μου, θέλω να φύγεις από το σπίτι», αναφέροντάς της ότι έχει χάσει την ελπίδα του για αυτή τη σχέση. «Ένιωθα ότι δεν με θέλει. Ξύπνησα και έκλαιγα. Ήταν σαν να μην με αγάπησε ποτέ» εξομολογήθηκε η Νεφέλη Μεγκ.

Μεταξύ άλλων η Νεφέλη Μεγκ ανέφερε πως ο σύντροφός της δήλωσε πως από όταν «έπαθες την κρίση πανικού συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να είμαι με έναν τέτοιο άνθρωπο», δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την κουβέντα πριν από τον χωρισμό τους.

Η Νεφέλη Μεγκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν παραδέχτηκε ότι «άφηνα έναν άνθρωπο να μου φωνάζει για να με αγαπάει».

Περιγράφοντας τη συμπεριφορά του τόνισε: «μου είπε το παίζεις θύμα, όταν ήξερε ότι εγώ θα κάνω κακό στον εαυτό μου» επισήμανε «να μην μικραίνετε για άλλους ανθρώπους γιατί εγώ το έκανα και ντρέπομαι για αυτό. Ντρέπομαι που ήμουν διατεθειμένη να επιτρέψω σε έναν άνθρωπο να μου φωνάζει για να είμαι μαζί του».