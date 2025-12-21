Μα είναι απλά μια κρεμάστρα: 10 διάσημοι με τις περίεργες φοβίες τους που σε κάνουν να απορείς

Για κάποιους μπορεί να είναι απλά καθημερινά πράγματα, συνήθειες και σίγουρα όχι κάτι που παρατηρεί κανείς στην καθημερινότητά του.

Για κάποιους διάσημους όμως είναι φοβίες που περιορίζουν ή και καθορίζουν την καθημερινότητά τους.

Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Μάιλι Σάιρους στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ που μίλησε για τη φοβία που έχει και το χαρτί και δεν μπορεί να το αγγίζει όταν τα χέρια είναι ξηρά, συγκεντρώσαμε τις πιο παράξενες φοβίες που έχουν εκμυστηρευτεί οι διάσημοι και σίγουρα κάποιες θα σας εκπλήξουν.

Χαρτί

Την ίδια φοβία με τη Μάιλι Σάιρους μοιράζεται και η Μέγκαν Φοξ, η οποία έχει βρει τη λύση να έχει πάντα δίπλα της ένα ποτήρι νερό για να βουτά μέσα τα δάχτυλά της όταν πρόκειται να διαβάσει ένα βιβλίο.

Πορσελάνινες Κούκλες

Κάποιοι τις κάνουν συλλογές, αλλά ο Τσάνινγκ Τέιτουμ βρίσκει τις πορσελάνινες κούκλες φρικιαστικές. «Τα μάτια τους είναι σαν αληθινά και σκέφτομαι να περνάω και να γυρίζουν τα κεφάλια τους παρακολουθώντας με».

Τηλέφωνα

Η Έλεν Μίρεν αποφεύγει να απαντά στα τηλέφωνα γιατί την κάνουν να νιώθει νευρικότητα.

Μπαλάκια τένις

Ο Έλιοτ Πέιτζ φοβάται τα μπαλάκια του τένις. Έχει παραδέχτεί ότι πάντα φοβόταν τις μικρές μπάλες και δεν μπορεί καν να παρακολουθήσει τένις στην τηλεόραση, καθώς ο αθλητικός εξοπλισμός την τρομάζει πολύ. Πρόσθεσε: «Πάντα το είχα. Μόλις ξεκινήσει το τένις, πρέπει να βγω από το δωμάτιο», έχει δηλώσει.

Κρεμάστρες ρούχων

Ο ήχος που κάνουν οι κρεμάστρες ρούχων στη ράγα της ντουλάπας κάνει την Κάιλι Μινόγκ να μη θέλει καν να κρεμάει τα άπειρα ρούχα της.

Γουρούνια

Ο Ορλάντο Μπλουμ έχει φοβία για τα γουρούνια, κάνει που είναι γνωστό ως swinophobia, και σίγουρα του «ξύπνησε» στα γυρίσματα της ταινίας «Kingdom of Heaven» (2005) όπου φέρεται να «έτρεξε σαν τρελός» για να ξεφύγει από ένα γουρούνι που είχε δραπετεύσει.

Φαγητό που μιλάει

Ας πούμε ότι η Κίρα Σέντγουικ δεν θα άντεχε να παρακολουθήσει με τίποτα το αγαπημένο παιδικό πρόγραμμα των 80s τη «Φρουτοπία», αφού όπως είχε αποκαλύψει ο σύζυγός της, Κέβιν Μπέικον, η ηθοποιός δεν αντέχει να βλέπει φαγητό να μιλάει.

Πισίνα

Η Κριστίνα Ρίτσι δεν φοβάται ακριβώς τις ίδιες τις πισίνες, αλλά περισσότερο την ιδέα ότι, όπως είπε κάποτε, «με κάποιο τρόπο μια μικρή μαγική πόρτα θα ανοίξει και θα αφήσει τον καρχαρία να βγει».

Πεταλούδες

Η Νικόλ Κίντμαν, η Κάιλι Τζένερ και η Αριάνα Γκράντε δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τις πεταλούδες. Συγκεκριμένα η Κίντμαν έχει αναφέρει ότι τις φοβάται πολύ από μικρή και δεν μπορεί να μπει σε δωμάτιο που υπάρχουν, ενώ η Κάιλι Τζένερ έχει δηλώσει ότι της προκαλούν άγχος.

Ζαρωμένα δάχτυλα

Κάποιοι άνθρωποι φορούν μπλουζάκια όταν πάνε για κολύμπι, άλλοι φορούν σκουφάκια, η Κρίστεν Μπελ φοράει γάντια. Η ηθοποιός έχει μια πολύ έντονη αντίδραση όταν τα ζαρωμένα από το νερό δάχτυλά ακουμπάνε το δέρμα. Και όταν λέμε «έντονη» εννοούμε ότι μπορεί κυριολεκτικά να την κάνει να αναγουλιάσει.

Αλλά όταν βρίσκεται στην πισίνα με τα παιδιά της και χρειάζονται βοήθεια, προφανώς πρέπει να τα αγγίξει. Έτσι, για να βοηθήσει τα παιδιά της και να αποφύγει την αναγούλα όσο το κάνει, ένας φίλος της πρότεινε να φοράει γάντια. Και όπως είπε στην USA Today: «Λειτουργεί για μένα. Δεν ντρέπομαι.»