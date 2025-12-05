Μια πραγματικά ασυνήθιστη φοβία αποκάλυψε η Μάιλι Σάιρους στον αέρα της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! την Πέμπτη όπου επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων και τον αρραβώνα της με τον επί τέσσερα χρόνια σύντροφό της Μαξ Μοράντο.

Η τραγουδίστρια είπε ότι φοβάται το χαρτί! Συγκεκριμένα όταν το αγγίζουν χέρια που είναι ξηρά κάτι που κάνει τα Χριστούγεννα δυσάρεστη γιορτή για εκείνη.

«Στα Χριστούγεννα, είμαι γνωστή λίγο σαν τον Γκριντς επειδή έχω ένα θέμα... Μισώ το χαρτί!», είπε. «Το πραγματικό πρόβλημα για μένα με το χαρτί είναι όταν οι άνθρωποι έχουν ξηρά χέρια και αγγίζουν το χαρτί, και είναι Χριστούγεννα και κάνει κρύο και όλων τα χέρια είναι ξηρά και όλοι αγγίζουν χαρτί», είπε η Μάιλι Σάιρους καθώς ο Τζίμι Κίμελ έκανε στην άκρη τα χαρτιά του, κίνηση που οριακά της έφερε εμετό.

Η Μάιλι παραδέχτηκε ότι η φοβία της χειροτερεύει με τα χρόνια και επηρεάζει τη ζωή της και ίσως έχει έρθει η ώρα να το αντιμετωπίσει, ενώ περιέγραψε ότι ο αρραβωνιαστικός της είναι ιδιαίτερα βοηθητικός ως προς αυτή τη φοβία, αφού κάνει αυτός τη «δύσκολη δουλειά» όπως το να ανοίγει χαρτονένιες συσκευασίες.

Ο Τζίμι Κίμελ συνέχισε ρωτώντας τη περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τα χαρτιά που μπορεί ή δεν μπορεί να αγγίξει η καλλιτέχνιδα. «Μπορείς να διαβάσεις εφημερίδα;». «Ααα, δεν μπορώ!» αναφώνησε η Μάιλι Σάιρους που παραδέχτηκε ότι το διαδίκτυο την έχει σώσει, αφού ούτε τα βιβλία έχουν συχνά το αγαπημένο της χαρτί.

«Θα υπογράψεις τα χαρτιά του γάμου σου;» ρώτησε με χιούμορ ο παρουσιαστής με τη σταρ να ευελπιστεί να ευελπιστεί ότι θα έχει λεία επιφάνεια το συγκεκριμένο χαρτί και δεν θα είναι τόσο ξηρό ώστε να ενεργοποιήσει τη φοβία της.