MadWalk 2025: Η Ρία Ελληνίδου στη θέση της Δήμητρας Ματσούκα - Όλο το παρασκήνιο

Το Madwalk 2025 θα πραγματοποιηθεί απόψε, Τετάρτη (26/11) στο Tae Kwon Do και η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε νωρίτερα στο Happy Day ότι αν και αρχικά επρόκειτο να εμφανιστεί στη σκηνή η Δήμητρα Ματσούκα, τελικά λόγω έλλειψης χρόνου στη θέση της θα βγει η Ρία Ελληνίδου και μάλιστα, η επιλογή της τραγουδίστριας έγινε μετά από παρότρυνση της γνωστής ηθοποιού.

Αναλυτικότερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε:

«Σήμερα έχουμε το MadWalk και καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τίτλος έχει δύο πρωταγωνίστριες σε διαφορετικούς χώρους. Η μία είναι η Δήμητρα Ματσούκα, πολύ αγαπημένη, πολύ όμορφη ηθοποιός.

Τις τελευταίες μέρες πρωταγωνίστησε και λόγω έτσι του συμβάντος με την αστυνομία και το αυτοκίνητο και η άλλη είναι η Ρία Ελληνίδου. Θα μου πεις τώρα, ποια ταύτιση, άλλο η υποκριτική, άλλο το τραγούδι. Και οι δύο όμως είναι όμορφες και εκρηκτικές».

Διαβάστε επίσης - Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα, οι άνθρωποι του Mad προσέγγισαν τη Δήμητρα Ματσούκα και της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Γιατί ξέρουν ότι πέρα από πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, έχει και μια πολύ ωραία φωνή. Εκείνη ήταν ιδιαιτέρως διστακτική, γιατί της αρέσει να εκτίθεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και τελικά είπε το ναι.

Μάλιστα οι συζητήσεις προχώρησαν πάρα πολύ. Μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι, συγκεκριμένα το "Δεν Έχω Χρόνο" του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μία πολύ ωραία διασκευή. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα.

Συζητήσεις επί συζητήσεων, ηχογραφήσεις κτλ και όλα ήταν έτοιμα με τη Δήμητρα Ματσούκα να αναμένεται σήμερα να ανέβει στη σκηνή του MadWalk και να εντυπωσιάσει τα πλήθη.

Πριν από περίπου 10 μέρες όμως, σε μία κουβέντα πάνω, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε χρονικά να υποστηριχθεί αυτή η εμφάνιση, γιατί είχε το θέατρο.

Η Δήμητρα πίστευε και ήλπιζε ότι θα μπορούσε η εμφάνισή της να βγει λίγο πιο μετά την παράσταση. Της εξήγησαν όμως οι άνθρωποι του Mad ότι υπάρχει σκαλέτα», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Δημιουργείται αυτή η κόμπλα με την παράσταση. Λέει, "παιδιά, δεν γίνεται να το προσπεράσουμε". Οι άνθρωποι του Mad λένε, "δεν γίνεται τώρα τελευταία στιγμή να έχουμε αυτό το θέμα και αυτή την αγωνία και αν θα τα καταφέρει και αν έχει κίνηση", γιατί το θέατρο, σας θυμίζω ότι είναι και στο Κολωνάκι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και δίπλα.

Κάποια στιγμή λοιπόν, η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα, μιλώντας έτσι με ανθρώπους του Mad δίνει μια ιδέα και λέει, λίγο πριν τελικά δουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.

Πάντως λέει, "επειδή πήρα έμπνευση για το πώς θα το πω, έχω δει ότι αυτό το διασκευάζει πολύ ωραία στη σκηνή, μια τραγουδίστρια που είναι και κούκλα και πολύ όμορφη, η Ρία Ελληνίδου".

Το προτείνουν στη Ρία Ελληνίδου και σήμερα αυτή τη διασκευή που ούτως ή άλλως την κάνει, θα την πει η Ρία Ελληνίδου», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.