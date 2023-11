Mahmut Orhan: Ο dj με τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γίνει «Τοτέμ» για το TikTok

Ο παγκοσμίου φήμης dj και παραγωγός μουσικής Mahmut Orhan ενθουσιάζει σε κάθε του εμφάνιση, με τα εισιτήρια για τα set του να γίνονται ανάρπαστα. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει viral στο TikTok με το απόσπασμα τραγουδιού που λέει: «Just get your sh@t and go»

Γεννημένος το 1993, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε ηλικία 15 ετών. Μετακόμισε από την Μπούρσα στην Κωνσταντινούπολη, για περισσότερες ευκαιρίες, και εργάστηκε σε nightclub.

Έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό το 2015 με το τραγούδι του «Age of Emotions».

Έναν χρόνο αργότερα, το "Feel", σε συνεργασία με την Τουρκάλα καλλιτέχνη Sena Sener, έσπασε τα σύνορα της χώρας τους και ανέβηκε στα chart στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ρουμανία, μεταξύ άλλων. Το κομμάτι έγινε νούμερο 1 στο iTunes, αλλό ένα σημάδι της μεγάλης επιτυχίας του Mahmut Orhan.

Γνώρισε άλλες δύο επιτυχίες την επόμενη χρονιά, ενώ το τραγούδι "6 Days" έφτασε στο νούμερο ένα στα chart της χώρας μας, αλλά και στη Σερβία, την Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Έκτοτε θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους dj παγκοσμίως στην ηλεκτρονική μουσική, με συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αγαπημένα του στυλ είναι Deep House, Indie Dance/Nu disco.

Μετρά περισσότερους από 1,9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και αναρτά συχνά περιεχόμενο από την καθημερινότητά τους, τις εμφανίσεις του αλλά και τα κατοικίδιά του.