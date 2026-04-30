Μάικλ Τζάκσον: «Χυδαία, αηδιαστική η βιογραφία» - Πυρά από τον σκηνοθέτη του «Leaving Neverland»

Στο επίκεντρο βρίσκεται εδώ και μέρες η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, η οποία έχει διχάσει τους θεατές. Και μπορεί στο Rotten Tomatoes οι κριτικοί να έδωσαν μόλις 38%, το «Michael» κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα στο box office, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για βιογραφική ταινία.
Από την άλλη, γι’ αυτό που συμφωνούν όλοι είναι πως επρόκειτο για μία βιογραφία-αγιογραφία. Πρώτος που αντέδρασε δημόσια ήταν ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland, Νταν Ριντ, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Επστάιν.
