Μάικλ Τζόρνταν: «Τρέλανε» τους σερβιτόρους στη Μύκονο με το φιλοδώρημα που άφησε

Ο θρύλος του NBA Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε τη Μύκονο για στιγμές χαλάρωσης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Yvette Prieto, και φιλική παρέα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, επισκέφθηκε το Nammos στην Ψαρρού, όπου απόλαυσε γεύμα με έμφαση στις ελληνικές γεύσεις και τα φρέσκα θαλασσινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MykonosLiveTV, ο κορυφαίος πρώην μπασκετμπολίστας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός, απολαμβάνοντας την εμπειρία χωρίς να επιδιώκει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για την ποικιλία των φρέσκων θαλασσινών που παρουσιάστηκαν μπροστά του, με ψάρια, αστακούς και καραβίδες να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, δεν δίστασε να απαθανατίσει ορισμένες από τις επιλογές με φωτογραφίες.

Ωστόσο, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο μετά την επίσκεψή του ήταν το φιλοδώρημα που φέρεται να άφησε στο προσωπικό του καταστήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό αντιστοιχούσε περίπου στο 50% της συνολικής αξίας του λογαριασμού, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα γενναιόδωρη.

Για τους εργαζόμενους του εστιατορίου, η χειρονομία αυτή αποτέλεσε ένδειξη της ικανοποίησης του διάσημου επισκέπτη τόσο από το φαγητό όσο και από την εξυπηρέτηση που έλαβε.

Η παρουσία του Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο προστέθηκε στη μακρά λίστα διεθνών προσωπικοτήτων που επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με το γεύμα του στο Nammos και το γενναιόδωρο φιλοδώρημα να γίνονται γρήγορα θέμα συζήτησης.