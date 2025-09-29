Μαίρη Χρονοπούλου: Στο Ανθρωποκτονιών η υπόθεση θανάτου της

Νέες διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει σύμφωνα με τον Alpha ο θάνατος της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου, καθώς ο φάκελός της διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικης.

Υπενθυμίζεται πως η Μαίρη Χρονοπούλου, πριν από περίπου δύο χρόνια, βρέθηκε τραυματισμένη στο σπίτι της έπειτα από πτώση, και λίγα 24ωρα αργότερα έχασε τη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι είπε ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος και στενός φίλος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, άφησε σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια και όχι για ατύχημα, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί: «Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», δήλωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η Χρονοπούλου χτυπήθηκε και δεν έπεσε απλώς.

«Με την πείρα μου 50 χρόνια ως δικηγόρος και ύστερα από τις απόψεις των ιατροδικαστών, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό, όμως μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πτώσης μέχρι να ειδοποιηθεί βοήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιοι μπήκαν στο σπίτι, τη χτύπησαν και της πήραν χρήματα και κοσμήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζημιχάλης επεσήμανε επίσης παράξενες ελλείψεις στην ιατροδικαστική διερεύνηση, όπως την απώλεια του νυχτικού με ίχνη αίματος, αλλά και την απουσία του ασθενοφόρου από τα καταγεγραμμένα στοιχεία:

«Δεν έχει βρεθεί ούτε το ματωμένο νυχτικό, ούτε το ασθενοφόρο που την παρέλαβε, για να γίνει έλεγχος DNA. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», τόνισε.

Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει πλέον νέα δικονομική προοπτική για ενδεχόμενη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν ξανά τα υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν πρόσωπα για καταθέσεις.