Μακόλεϊ Κάλκιν: Πώς είναι σήμερα ο μικρός Κέβιν που έφτασε να είναι κροίσος και άγγιξε την καταστροφή

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, έχει μείνει στην ιστορία όχι για το ταλέντο του στην υποκριτική, αλλά για τον ρόλο του Κέβιν Μακάλιστερ στις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» και «Μόνος στο σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», οι οποίες από το 1990 που κυκλοφόρησε η πρώτη, μέχρι και σήμερα, προβάλλονται κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα και έχουν φανατικούς τηλεθεατές.

Είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες Το πλουσιόπαιδο (Richie Rich, 1994), Μόνος με τον θείο (Uncle Buck, 1989), Το κορίτσι μου (My Girl, 1991), Μεγάλο ταξίδι στην περιπέτεια (The Pagemaster, 1994) και Party Monster (2003) καθώς και για την εμφάνισή του στο βίντεο κλιπ «Black or White» του Μάικλ Τζάκσον. Στο απόγειο της δόξας του, θεωρούνταν το πιο επιτυχημένο παιδί ηθοποιός.

Τα παιδικά χρόνια, ο βίαιος πατέρας και οι οικογενειακές τραγωδίες

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου του 1980 στη Νέα Υόρκη και είναι το τρίτο από τα επτά παιδιά του Κρίστοφερ Κάλκιν και της Πατρίσια Μπρέντραπ. Ο Κάλκιν μεγάλωσε φοίτησε στο σχολείο του Αγίου Ιωσήφ στο Yorkville για πέντε χρόνια πριν μεταφερθεί στο Professional Children's School.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις του για τον πατέρα του, αναφέροντας ότι ήταν σκληρός και βίαιος όταν εκείνος ήταν παιδί. Είπε ότι αισθανόταν ότι ο πατέρας του ζήλευε, επειδή «σε ό,τι προσπαθούσε να κάνει στη ζωή του, εγώ διέπρεψα πριν γίνω 10 ετών».

Οι γονείς του δεν παντρεύτηκαν ποτέ, χώρισαν όταν ο Μακόλεϊ Κάλκιν ήταν στην εφηβεία και ο ηθοποιός τους πήγε στο δικαστήριο για να τους εμποδίσει να ελέγχουν το καταπίστευμά του.

Τελικά την κηδεμονία του κέρδισε η μητέρα του κι ο Μακόλεϊ απομακρύνθηκε από τον κακοποιητικό πατέρα του, με τον οποίο για χρόνια δεν μιλούσαν. Τα ξαναβρήκαν πολύ αργότερα, όταν ο Κρίστοφερ αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στις 10 Μαΐου 2000, η ετεροθαλής αδελφή του Κάλκιν, η Τζένιφερ Άνταμσον, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Στις 10 Δεκεμβρίου του 2008, η μεγαλύτερη αδελφή του, Ντακότα, πέθανε αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο.

Τα μπλεξίματα με τον νόμο

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 σε ηλικία 24 ετών ο Μακόλεϊ Κάλκιν συνελήφθη στην Οκλαχόμα Σίτι για την κατοχή 17,3 γραμμαρίων μαριχουάνας και δύο ελεγχόμενων ουσιών, 16,5 χιλιοστόγραμμα αλπραζολάμης και 32 χιλιοστόγραμμα κλοναζεπάμης, για την οποία φυλακίστηκε για λίγο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 4.000 δολαρίων.

Αφού παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για πλημμεληματικές παραβάσεις περί ναρκωτικών, δήλωσε αθώος στη δίκη (15 Οκτωβρίου 2004 έως 9 Ιουνίου 2005), αλλά αργότερα ανέτρεψε την ομολογία σε ένοχη. Του επιβλήθηκαν τρεις ποινές φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και υποχρεώθηκε να καταβάλει 540 δολάρια σε τέλη.

Ο ηθοποιός έζησε έναν θυελλώδη έρωτα με τη Μίλα Κούνις και μετά τον χωρισμό τους βυθίστηκε στην κατάθλιψη και τα ναρκωτικά. Το 2011, εμφανιζόταν συχνά υπό την επήρεια ουσιών, αδυνατισμένος και καταβεβλημένος.

Η φιλία και η στήριξη στον Μάικλ Τζάκσον

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον όταν γύριζε την ταινία «Μόνος στο Σπίτι». Έγιναν φίλοι και εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ «Black or White» του Τζάκσον το 1991. Το 2005, στη δίκη του Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ο Μακόλεϊ Κάλκιν κατέθεσε ότι είχε κοιμηθεί στο κρεβάτι με τον Τζάκσον, αλλά ότι ποτέ δεν κακοποιήθηκε. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απέρριψε τους ισχυρισμούς εναντίον του Τζάκσον ως «απολύτως γελοίους».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είναι επίσης νονός των παιδιών του Τζάκσον, Paris Jackson, Prince και Michael Jr. Ο ηθοποιός έχει υπερασπιστεί σταθερά τον Τζάκσον ενάντια στις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση και δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Esquire το 2020: «Ποτέ δεν είδα τίποτα, ποτέ δεν έκανε τίποτα».

«Μόνος στο Σπίτι» αλλά... πάμπλουτος - Τα χρήματα που έβγαλε από τις ταινίες

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν μπορεί να μην μετρά πολλούς ρόλους στο ενεργητικό του, ωστόσο οι ταινίες στις οποίες έπαιξε του έχουν αποφέρει τεράστια περιουσία, η οποία σήμερα εκτιμάται ότι αγγίζει τα 18 εκατομμύρια δολάρια, ικανή για να του δίνει την άνεση να παίζει επιλεκτικά σε όποιες ταινίες επιθυμεί. Ο ηθοποιός, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, από τον πρώτο του ρόλο στην τηλεόραση που ήταν σε ηλικία 4 ετών στην ταινία Uncle Buck, αμείφθηκε με 40.000 δολάρια.

Για τον ρόλο του ως Κέβιν Μακάλιστερ στην ταινία του 1990, ο Μακόλεϊ Κάλκιν πληρώθηκε 100.000 δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth. Η ταινία ήταν μια εισπρακτική επιτυχία και ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν τότε 10 ετών, μετατράπηκε σε σούπερ σταρ.

Έκτοτε, άρχισε να πληρώνεται καλύτερα και από Α-list ηθοποιούς και για το My Girl του 1991 κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια και κέρδισε το βραβείο MTV καλύτερου φιλού, ενώ έλαβε 4,5 εκατομμύρια δολάρια για το Home Alone 2: Lost in New York το 1992. Ο ηθοποιός φέρεται να πληρώθηκε 8 εκατομμύρια δολάρια για το ρόλο του στην ταινία Richie Rich του 1994.

Τι κάνει σήμερα ο Μακόλεϊ Κάλκιν

Ο ηθοποιός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παίζει, αλλά με τους δικούς του όρους! Απασχολείται σταθερά τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Το 2006 εκδόθηκε το ημι-αυτοβιογραφικό βιβλίο του, Junior. Το 2013 ενθουσίασε τους θαυμαστές του με το ντεμπούτο του κωμικού ροκ συγκροτήματός του με θέμα την πίτσα, The Pizza Underground.

Το 2016, ο Κάλκιν δήλωσε ότι οι Pizza Underground διαλύονται και το επόμενο άλμπουμ τους θα ήταν το τελευταίο τους. Σήμερα είναι εκδότης και διευθύνων σύμβουλος του Bunny Ears, ενός σατιρικού ιστότοπου και podcast ποπ κουλτούρας.

Παρόλο που ο ηθοποιός μπορεί να μην βρίσκεται στο προσκήνιο τόσο συχνά όσο ήταν όταν μεγάλωνε, εξακολουθεί να απολαμβάνει την υποκριτική. «Την απολαμβάνω. Μου αρέσει να βρίσκομαι στο πλατό» δήλωσε στο Esquire το 2020. «Δεν απολαμβάνω πολλά από τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από αυτό».

Όσο για την προσωπική του ζωή, ο 43χρονος Μακόλεϊ Κάλκιν είναι αρραβωνιασμένος με την Μπρέντα Σονγκ, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους.