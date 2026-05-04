Μαμά για τρίτη φορά η Κάμερον Ντίαζ: Το απίστευτο όνομα που έδωσε στον γιο της

Η Κάμερον Ντίαζ δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Η star και ο σύζυγός της, ο rocker των Good Charlotte, Μάντεν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου ότι η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο. Ο τρίτος καρπός του έρωτά τους είναι αγόρι και το όνομα αυτού… Νότας!

Ο Μάντεν, φανερά συγκινημένος, έκανε την αποκάλυψη μέσω Instagram: «Η Κάμερον κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι! Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας!!». Η Κάμερον, από την πλευρά της, γέμισε την ανάρτηση με καρδιές και λάμψεις, επιβεβαιώνοντας πως διανύει την πιο όμορφη φάση της ζωής της.

Όσο για το όνομα «Νότας»; Δεν είναι τυχαίο. Συνοδευόταν από μια κάρτα που εξηγούσε τη σημασία του: «Ναύτης, πλοηγός, ταξιδευτής. Εκείνος που ξεκινά ένα ταξίδι και δεν φοβάται το άγνωστο». Ένα όνομα γεμάτο περιπέτεια για το νέο μέλος της «συμμορίας» Μάντεν!

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει δημιουργήσει μια υπέροχη πολύτεκνη οικογένεια. Ο μικρός Νότας έρχεται να προστεθεί στη παρέα της 5χρονης Ράντιξ (γεννημένη το 2019) και του 2χρονου Κάρντιναλ (γεννημένος το 2024). Όπως έγραψε και ο ευτυχισμένος μπαμπάς: «Τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες! Περνάμε υπέροχα».

Η Ντίαζ έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να γίνει μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία, χαρακτηρίζοντάς την ως μια συνειδητή και «πραγματική επιλογή». Μιλώντας στη Ναόμι Κάμπελ, είχε αστειευτεί για την ενέργεια που χρειάζεται: «Η μόνη πίεση για μένα τώρα είναι ότι πρέπει να ζήσω μέχρι τα 107! Καμία πίεση!».

Ο δρόμος για την απόκτηση των τριών παιδιών τους δεν ήταν πάντα εύκολος. Το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με δυσκολίες γονιμότητας, δοκιμάζοντας τα πάντα: από εξωσωματικές και βελονισμό μέχρι ειδικά συμπληρώματα. Τελικά, η λύση της παρένθετης μητέρας ήταν αυτή που τους χάρισε τα «θαύματά» τους. Όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον τους, η Cameron νιώθει πως κάθε μωρό που έρχεται στην αγκαλιά της είναι μια δικαίωση για όσα πέρασαν.