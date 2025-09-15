Κάμερον Ντίαζ: Ο περίεργος γάμος της και οι υπερβολικές αποκαλύψεις για το σεξ σε δημόσιους χώρους

Η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά μετά από περίπου έναν χρόνο, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την, όπως την περιγράφουν πολλοί, απίθανη αλλά ανθεκτική σχέση του ζευγαριού.

Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 2015, είναι γονείς της Ράντιξ και του Καρντινάλ, με τους οποίους κρατούν ιδιωτική οικογενειακή ζωή.

Η προσέγγιση στη σχέση και το «μοντέλο» ζωής

Η Ντίαζ έχει μιλήσει επανειλημμένα για τις προσωπικές της απόψεις σχετικά με τον γάμο και την οικειότητα, προτρέποντας σε πιο «εναλλακτικές» ρυθμίσεις που, όπως λέει, έχουν λειτουργήσει για εκείνη.

Στο podcast Lipstick On the Rim το 2023 υποστήριξε ότι θα πρέπει «να κανονικοποιήσουμε τα ξεχωριστά υπνοδωμάτια», περιγράφοντας μάλιστα την ιδανική για εκείνη διαμόρφωση σπιτιού:

«Θα πρέπει να κανονικοποιήσουμε τα ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Για μένα, κυριολεκτικά, έχω το σπίτι μου, εσύ έχεις το δικό σου.

Θα πάω να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου. Πας να κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Είμαι καλά»

Παρά την περιγραφή αυτής της «ιδανικής» ρύθμισης, η Ντίαζ ξεκαθαρίζει ότι δεν αποτελεί απαραίτητα κανόνα για την ίδια και τον Μπέντζι.

Η ίδια τόνισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα «δεν ίσχυε για εκείνη και τον Μπέντζι», υποδεικνύοντας πως κάθε ζευγάρι μπορεί να προσαρμόσει τις ανάγκες του.

Η σεξουαλικότητα όπως την περιγράφει η Ντίαζ

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την σεξουαλική της φύση, περιγράφοντάς την ως πρωτογονική και παρορμητική.

Όπως είχε δηλώσει στο Playboy το 2010:

«Είμαι πρωτόγονη σε ένα ζωώδες επίπεδο, κάπως σαν, χτύπα με πάνω από το κεφάλι, ρίξε με στον ώμο σου. Εσύ άντρας, εγώ γυναίκα.

Υπάρχει κάτι στο φως του φεγγαριού στο σώμα και τα πράγματα που συμβαίνουν κάπως ελεύθερα και ανοιχτά...»

Προσέθεσε επίσης:

«Μου αρέσει να αγκαλιάζω. Λατρεύω τη σωματική επαφή.

Πρέπει να αγγίζω τον εραστή μου, όπως πάντα.

Δεν είναι προαιρετικό. Είναι απόλυτο. Ο εραστής μου είναι τα πάντα για μένα».

Η Ντίαζ έχει μιλήσει στη δημόσια σφαίρα και για την ανάγκη εκπαίδευσης γύρω από την ανατομία του σεξ, λέγοντας:

«Για μένα, ο κόλπος είναι ένα τόσο αναπόσπαστο μέρος του σώματος.

Νομίζουμε ότι ο κόλπος είναι εξωτερικά», παροτρύνοντας τους ανθρώπους να «μάθουν γι' αυτό» και να σέβονται τη συγκατάθεση.

«Για μένα, ο κόλπος είναι ένα τόσο αναπόσπαστο μέρος του σώματος. Πιστεύουμε ότι ο κόλπος βρίσκεται στο εξωτερικό», είπε προτού ενθαρρύνει και άλλους να «μάθουν γι' αυτόν» και να «μπουν εκεί» με τη συγκατάθεσή τους.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να του φέρεσαι σαν ένα όμορφο λουλούδι — το ντελικάτο λουλούδι που είναι. Και υποτίθεται ότι πρέπει να το φροντίζεις με όλους τους τρόπους που χρειάζεται φροντίδα. Πεινάει.»

Η σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση της Ντίαζ και του Μάντεν υπενθυμίζει πως, παρά την ιδιωτικότητά τους, παραμένουν ένα ζευγάρι που πειραματίζεται με εναλλακτικές ιδέες συμβίωσης, δίνει έμφαση στην επικοινωνία και δεν φοβάται να συζητήσει ανοιχτά θέματα που πολλοί θεωρούν «ταμπού».

Πηγή: dailymail.com