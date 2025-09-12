Μάνος Βουλαρίνος για Μποφίλιου: «Δεν ήταν χοντράδα αυτό που είπα - Το παρεξήγησαν»

Ο Μάνος Βουλαρίνος μίλησε σήμερα (12/9) στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Το 'χουμε», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα χονδροφοβικά και μισογυνικά σχόλια που έκανε για τη Νατάσσα Μποφίλιου.

Μεταξύ άλλων, ο Μάνος Βουλαρίνος είπε: «Αυτό που είπα για την Μποφίλιου, δεν ήταν σε καμία περίπτωση χοντράδα. Ότι κρατάει την αναπνοή της; Πώς ήταν χοντράδα ότι κρατάει την αναπνοή της».

«Αυτό, βέβαια, για την Μποφίλιου ενόχλησε, γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της και όχι την εμφάνισή της. Θέλω να πω πως γέλασα πάρα πολύ με αυτό του αυτάρεσκου του πράγματος και τη ματαιδοξία που είναι αντικείμενο της σάτιρας» συνέχισε ο Μάνος Βουλαρίνος.

«Αυτό δεν έχει να κάνει με το σώμα. Μου φάνηκε τρομερά αστείο το ότι κάποιος που είναι τραγουδιστής, μία τραγουδίστρια, προβάλλει το σώμα της με μαγιό και ταυτόχρονα ρουφιέται κιόλας. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο» συμπλήρωσε.

Μάνος Βουλαρίνος: Η απάντηση της Μποφίλιου

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media, ο δημοσιογράφος Μάνος Βουλαρίνος, ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία της Νατάσσας Μποφίλιου στην οποία ποζάρει με το μαγιό της, και σχολίασε το σώμα της τραγουδίστριας υπονοώντας ότι προσπαθεί να κρύψει τα κιλά της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν, πως δεν υπολογίζει τα αρνητικά σχόλια ενώ συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κάνει πολλές φορές λόγο για τα δικαιώματα των γυναικών και το body shaming.

Η Μποφίλιου ανήρτησε ένα Instagram story με μαγιό ακριβώς από την ημέρα που τραβήχτηκε το επίμαχο στιγμιότυπο, πιθανότατα ως απάντηση στο κακεντρερχές σχόλιο του κωμικού.