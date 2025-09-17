Μαράια Αντετοκούνμπο: Ετοιμάζει επίσημη καταγγελία στις Αρχές για τα απειλητικά μηνύματα

Η Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρόκειται να καταθέσει επίσημη καταγγελία για απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ίδια είχε δημοσιοποιήσει το περιστατικό μέσω των social media, προκαλώντας έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Σκιντζή: «Η ελληνική αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τους είπε πως μπορούν να κάνουν καταγγελία.

Τους εξήγησαν πως πρέπει να δείξουν το μήνυμα στο τμήμα, όπως και τον λογαριασμό από τον οποίο ήρθε το μήνυμα».

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η οικογένεια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκριση και ενημέρωσε πως θα προσέλθει στο τμήμα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η Μαράια Αντετοκούνμπο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα από άγνωστο χρήστη. Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, ενώ η υπόθεση σχολιάστηκε εκτενώς στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

