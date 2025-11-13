Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου ήταν και αισιόδοξος και καταθλιπτικός άνθρωπος»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24, βρέθηκε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Η κόρη του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα παιδικά της χρόνια τον πατέρα της αλλά και για τη μητέρα της, Μυρτώ Θεοδωράκη, η οποία έχει κλείσει τα 100 έτη.

«Η μάνα μου έχει μυοπάθεια εδώ και 17 χρόνια. Πολλές από τις αισθήσεις της έχουν μειωθεί. Δεν μπορεί να μιλήσει πλέον. Όταν πηγαίνω και τη βλέπω, της μιλάω, της τραγουδάω, της χορεύω και τα καταλαβαίνει όλα», είπε και πρόσθεσε:

«Ήμασταν μια μητριαρχική οικογένεια. Η μαμά μου ήταν η αρχηγός της οικογένειας. Τα αποφάσιζε όλα και έπειτα και ο μπαμπάς, αλλά ο μπαμπάς δούλευε και έφερνε τα λεφτά. Τα λεφτά τα διαχειριζόταν η μαμά. Ο μπαμπάς άρχισε με τη συμφωνική μουσική στο Παρίσι, αλλά μετά η μαμά έμεινε έγκυος και σταμάτησε από τη δουλειά της γιατί ήθελε να μεγαλώσει τα παιδιά της και δεν ήθελε να συνεχίσει, οπότε τα παράτησε.

» Βέβαια, τελικά, με έναν τέτοιο άντρα, με όλες αυτές τις περιπέτειες, πού να προλάβαινε; Αφιέρωσε τη ζωή της σε εμάς και στον πατέρα μου. Με τη χούντα και τις εξορίες, όταν έκανε συναυλίες στο εξωτερικό ο μπαμπάς, η μαμά ήταν ο μάνατζερ. Η μαμά οργάνωνε τις συναυλίες».

Παράλληλα, αναφερόμενη στον πατέρα της η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημείωσε πως:

«Περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πως θα έγραφε μουσική και τα κείμενα; Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία.

» Είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας. Εγώ είμαι μια άλλη ιστορία, είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια.

» Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και γω εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση».