Μαρία Αλιφέρη: «Είχα κρούσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Δεν σταματάνε αυτά σε αυτόν τον χώρο»

Η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Αλιφέρη, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Το 'χουμε» σχετικά με τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του θεάτρου, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως και η ίδια έχει πέσει θύμα.

«Και από τα ξεκινήματά μου το έχω κάνει, αλλά και με κορυφαία πρόσωπα τότε. Καθαρά άσκηση εξουσίας, εάν δεν, κόβεσαι. Εάν δεν ενδώσω σε σεξουαλική παρενόχληση, κόβομαι. Είχα τέτοιες κρούσεις, αυτές δεν σταματούν δυστυχώς» είπε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Αλιφέρη.

«Και συμβόλαια έχω χαλάσει και αποχωρήσεις έχω κάνει από τη δουλειά. Ειλικρινά, σας λέω πολλά, αλλά είναι πού εστιάζει κανείς, πόσο δεν αλλοτριώνεται μέσα του και πόσο επιμένει» παραδέχθηκε η ηθοποιός για το ξεκίνημά της στον χώρο της υποκριτικής.

«Και όχι μία φορά, εξουσία ευρύτερα. Είτε ο άλλος θέλει σεξουαλικά ερωτικά, ή να επιβάλλει την εξουσία του. Πολλές φορές με έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά σε αυτό το θέμα δεν είχα ποτέ αμφιβολία, ήξερα πάντα ποια είμαι και τι θέλω» κατέληξε η Μαρία Αλιφέρη.