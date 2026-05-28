Μαρία Ιωαννίδου: «Την περιπέτεια του καρκίνου την έζησα, του έχω βγάλει τη γλώσσα»

Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αλλά και στον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα με την οποία είχαν τον ίδιο γιατρό στο εξωτερικό.

«Τη Γωγώ Μαστροκώστα τη γνώριζα, με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της. Είχαμε και μια επαγγελματική σχέση πριν από χρόνια, με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, την πόνεσα και θα την σκέφτομαι πάντα»., είπε αρχικά η Μαρία Ιωαννίδου.

«Την περιπέτεια του καρκίνου την έχω ζήσει, του 'χω βγάλει τη γλώσσα και έφτιαξα μια μπλούζα μακό άσπρη και έγραψα: "Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή".

Είναι πριν από 7 - 8 χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Και πόνεσα και υπέφερα και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα, αλλά δεν το έβαλα κάτω», εξομολογήθηκε η ίδια στη συνέχεια.

«Όταν πήγα στο εξωτερικό, είπαν "κρίμα το κοριτσάκι". "Κρίμα σε σένα γιατρέ, εσύ μπορεί να πεθάνεις, αλλά εγώ δεν θα πεθάνω", απάντησα.

Είχαμε συμπτωματικά τον ίδιο γιατρό με τη Γωγώ Μαστροκώστα και συμπέσαμε και στην ίδια κλινική», πρόσθεσε η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία τόνισε ότι «δεν λύγισα ποτέ με τον καρκίνο».