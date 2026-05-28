Σκορδά για Μαστροκώστα: «Χθες με συγκλόνισε αυτό - Έμπαινα στα sites και έκλαιγα»

Η Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (28/5) το Buongiorno με το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα με την παρουσιάστρια να μην κρύβει πως χθες (27/5) συγκλονίστηκε με τους επικήδειους που εκφώνησαν ο Τραϊανός Δέλλας και η Βικτώρια Δέλλα στην Εξόδιο Ακολουθία.

«Χθες με συγκλόνισε αυτό. Όταν είσαι στην εκπομπή, σε ένα ζωντανό πρόγραμμα, υπηρετείς έναν σκοπό, είσαι επαγγελματίας. Και χθες, μπαίνοντας στα sites, πραγματικά σας λέω έκλαιγα ακούγοντας την κόρη στον επικήδειο, ακούγοντας τον Τραϊανό…», ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Έπαθα το ίδιο! Έκανα δουλειές και άκουγα τον επικήδειο και δάκρυσα την ώρα που έκανα δουλειές», είπε με τη σειρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Είπε και η Ελένη Ράντου κάτι φοβερό, είπε έφυγε πλήρης επειδή την αγάπησαν όλοι. Θέλω να σας διαβάσω κάποια λόγια της που πραγματικά με συγκίνησαν πολύ.

"Ο Τραϊανός δεν μιλούσε πολύ, δεν υπήρξε ποτέ άντρας των μεγάλων λέξεων. Υπήρχαν, όμως, νύχτες που ξυπνούσα από πανικό και τον έβλεπα να κάθεται αθόρυβα δίπλα μου χωρίς να κοιμάται"», πρόσθεσε η Φαίη Σκορδά.