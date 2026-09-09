Τις προηγούμενες ημέρες μια αινιγματική ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου στο Facebook προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της αγαπημένης ηθοποιού με αποτέλεσμα το προφίλ της να γεμίσει ευχές από φίλους της και με την ίδια να ευχαριστεί στη συνέχεια για το ενδιαφέρον χωρίς, όμως, να πει κάτι παραπάνω όσον αφορά το τι της συμβαίνει.

Χθες Τρίτη (7/9) η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μια νέα ανάρτηση στο προφίλ της όπου πάλι χωρίς να πει τι έχει συμβεί θέλησε να διευκρινίσει πως ο λόγος που δεν απαντάει σε μηνύμα και κλήσεις είναι από ανημποριά.

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματα σας... Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας... Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημπόρια... Και πάλι ευχαριστώ...», έγραψε η Μαρία Κανελλοπούλου.

Σύμφωνα με την εκπομπή Studio στις 3, η αγαπημένη ηθοποιός είχε τροχαίο με το αυτοκίνητό της να πέφτει σε τοίχο με αποτέλεσμα η Μαρία Κανελλοπούλου να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το σημαντικό είναι ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.