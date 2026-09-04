Μενού

Μαρία Κανελλοπούλου: Η αινιγματική ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία - «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

Μια αινιγματική ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου στο Facebook προκάλεσε ανησυχία. «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», έγραψε η αγαπημένη ηθοποιός.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Κανελλοπούλου
Μαρία Κανελλοπούλου | NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε χθες (3/9) μια αινιγματική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, γράφοντας «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», με αποτέλεσμα οι διαδικτυακοί φίλοι της να ανησυχήσουν.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έγραψε κάτι παραπάνω όσον αφορά το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, ενώ σήμερα (4/9) θέλησε να ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον, γράφοντας λίγη ώρα νωρίτερα «ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».

Λίγες ώρες μετά την πρώτη της ανάρτηση ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Μαρία Κανελλοπούλου μέσα από ανάρτηση στο Facebook, ξεκαθαρίζοντας ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε.

Ακολούθησε η ανάρτηση του ηθοποιού Μάρκου Γέττου, επίσης στο Facebook, ο οποίος έγραψε: «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE