Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε χθες (3/9) μια αινιγματική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, γράφοντας «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», με αποτέλεσμα οι διαδικτυακοί φίλοι της να ανησυχήσουν.

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έγραψε κάτι παραπάνω όσον αφορά το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, ενώ σήμερα (4/9) θέλησε να ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον, γράφοντας λίγη ώρα νωρίτερα «ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ».

Λίγες ώρες μετά την πρώτη της ανάρτηση ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Μαρία Κανελλοπούλου μέσα από ανάρτηση στο Facebook, ξεκαθαρίζοντας ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ' ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε.

Ακολούθησε η ανάρτηση του ηθοποιού Μάρκου Γέττου, επίσης στο Facebook, ο οποίος έγραψε: «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα».