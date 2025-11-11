Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show βρέθηκε τη νύχτα της Δευτέρας η Μαρία Κίτσου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια και την ανθρωποφαγία που δέχθηκε για τα παραπανίσια κιλά που είχε πάρει.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, ''αυτομαστιγώνομαι'' πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου και πρόσθεσε:

«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας αλλά δυστυχώς έπεσε μια “ανθρωποφαγία” πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει.

» Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό.

» Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου», είπε η Μαρία Κίτσου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.