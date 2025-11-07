Μαρία Σολωμού: «Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη και μετανιώνω»

Με ειλικρίνεια και διάθεση αυτοκριτικής μίλησε η Μαρία Σολωμού για τη ζωή της και τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Η ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει μετανιώσει για όλα όσα έχει ζήσει, τονίζοντας πως δεν θέλει να επαναλάβει τα ίδια λάθη.

«Δεν είναι ερωτευμένη. Έχω πει ότι στα 70 θα παντρευτώ, γιατί το "για πάντα" μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο.

Έχω μετανιώσει για όλες μου τις επιλογές, για όλη μου τη ζωή έχω μετανιώσει.

Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη και βέβαια μετανιώνω. Δεν θέλω να κάνω τα ίδια λάθη, σκέφτομαι πόσα λάθη δεν έχω κάνει και μπορώ να κάνω παρακάτω» είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Σολωμού εξήγησε πως προτιμά να δοκιμάζει νέες εμπειρίες, ακόμα κι αν δεν έχουν πάντα θετικό αποτέλεσμα, παρά να μένει στάσιμη σε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Με χιούμορ σχολίασε ότι ο γάμος ίσως να έρθει στα 70 της, αφού το «για πάντα» είναι για εκείνη μια έννοια πολύ συγκεκριμένη.