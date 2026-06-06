Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Γέννηθηκε το πρώτο παιδί της Μαριαλένας Ρουμελιώτη με τον σύντροφο της, Σάκης Κατσούλης το βράδυ του Σαββάτου, 6 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tlife.gr, η πρώην παίκτρια του Survivor γέννησε νωρίς το βράδυ ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4.70kg.

Το ταιριαστό ζευγάρι είχαν μοιραστεί με τους διαδικτυακούς τους φίλους πως τους τελευταίους μήνες βρίσκονταν σε ετοιμασίες για να υποδεχθούν τον γιο τους.

«Ανυπομονούμε, το περιμένουμε πως και πως! Άγχος δεν έχουμε, πιο πολύ ανυπομονησία. Όλα καλά θα πάνε. Το όνομα πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει, αν και δεν το ανακοινώνουμε ακόμα» είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πριν από λίγες ημέρες στην κάμερα του Buongiorno.