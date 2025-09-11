Μαρινέλλα: «Δεν έχει καθόλου επαφή με το περιβάλλον» είπε ο Γιάννης Ξανθούλης

Για την κατάσταση υγείας, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο, μίλησε ο Γιάννης Ξανθούλης, αναφερόμενος στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Στη συνέντευξή του στο «Το 'χουμε» του ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Ξανθούλης στάθηκε στη Μαρινέλλα και στην κατάστασή της έναν χρόνο και λίγους μήνες μετά το εγκεφαλικό, κάνοντας λόγο πως δεν έχει αλλάξει τίποτα.

«Στην υγεία της δεν έχει αλλάξει τίποτα και είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση που στα 86 της έβγαινε και έτριζε ο τόπος, ότι δεν υπάρχει… Όπως λέει και η κόρη της, “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται, η “ωραία κοιμωμένη”, που λέω κι εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο συγγραφέας.

Μαρινέλλα: Τι είπε αναλυτικά ο Γιάννης Ξανθούλης

Αρχικά ανέφερε: «Με τη Μαρινέλλα γνωριστήκαμε όταν έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Δεν την ήξερα την “κουμπάρα”, όπως τη λέω. Μου λείπει πάρα πολύ… Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την περιπέτεια της και πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό».

Τέλος, κατέληξε λέγοντας: «Σοκαριστήκαμε από τη λιποθυμία της Μαρινέλλας πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Ήμουν εκεί μαζί με την κόρη της και την εγγονή της. Η απουσία της είναι πολύ έντονη, υποφέρει η ίδια και υποφέρουμε κι εμείς».