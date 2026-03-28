Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα, είναι θέμα ψυχής»

Θλίψη στο πανελλήνιο σκόρπισε ο θάνατος της Μαρινέλλας, σε ηλικία 88 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, σε παλαιότερή της συνέντευξη το 2019, είχε αναφερθεί στην υγεία της και στον τρόπο ζωής που ακολουθούσε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος, είχε δηλώσει: «Δεν έχω ελιξίριο. Είναι θέμα ψυχής. Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα. Ένα πράγμα φοβάμαι πολύ: τις αρρώστιες. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προσέχω. Δεν πίνω, δεν καπνίζω».

Παράλληλα, ανέφερε: «Το τσιγάρο το έκοψα πριν από 40 χρόνια, σε ένα βράδυ. Ήμουν στο νοσοκομείο και είπα "αυτό δεν θα το ξανακαπνίσω ποτέ". Και δεν ξανακάπνισα ποτέ. Πίνω κανένα ποτήρι κρασί με παρέα, όταν βγούμε... Δεν παίζω χαρτιά, δεν παίζω ιππόδρομο, δεν έχω τέτοια πάθη.

Διαπιστώνω ότι τραγουδάω καλύτερα από ό,τι πριν δέκα χρόνια. Είμαι καλύτερη και αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μου. Καλύτερα αναπνέω, καλύτερα περπατάω, καλύτερα χορεύω... Σε εισαγωγικά, όχι ότι χορεύω. Δεν είμαι και η Ουλάνοβα. Κάνω κάτι βηματάκια για να διανθίζω το τραγούδι».