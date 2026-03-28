Μαρινέλλα: Ποιά ήταν η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού

Ένα όνομα, μία ιστορία, μία σπουδαία καριέρα δεκαετιών: Μαρινέλλα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου και γεννήθηκε στις 19 Μαΐου 1938 στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, όπως την αποκαλούσαν, στην καριέρα της είχε ερμηνεύσει τραγούδια από πολλά είδη μουσικής.

Η Μαρινέλλα τραγουδούσε επαγγελματικά από το 1956 και είχε κυκλοφορήσει πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία. Η ξεχωριστή, με έκταση φωνή της και η μοναδική της χροιά, καθώς η εκφραστικότητα στις ερμηνείες της ήταν μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Η Μαρινέλλα σε συναυλία στο Ηρώδειο το 2008

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας της

Η Μαρινέλλα προερχόταν από μία οικογένεια που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική Ώρα» στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Schubert.

Στα 12 της χρόνια, σύμφωνα με τη wikipedia, διαφήμιζε τα καταστήματα «Melka» της Θεσσαλονίκης. Στα 17 της, ακολούθησε ως ηθοποιός το θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου.

Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ' έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», γερμανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Πώς πήρε το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα

Το 1956, η Μαρινέλλα μπήκε στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ως τραγουδίστρια γιατί της έδιναν καλύτερη αμοιβή. Παράλληλα ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια στο κέντρο «Πανόραμα» της Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης, πίσω από το γήπεδο του Άρη, όπου ο τραγουδοποιός Τόλης Χάρμας τη βάφτισε καλλιτεχνικά «Μαρινέλλα», εμπνευσμένος από το ομώνυμο τραγούδι του. Στο μαγαζί δούλευε ως μπουζουξής ο Στέλιος Ζαφειρίου, ο σολίστας ο οποίος στα επόμενα χρόνια συνδέθηκε με τη Μαρινέλλα όσο κανένας άλλος.

Η γνωριμία με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Τον Αύγουστο του 1957, συνδέθηκε με τον τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή, ο οποίος την άκουσε να τραγουδάει το τραγούδι «Το πιο πικρό ψωμί» του Γιώργου Μητσάκη. Όταν η Μαρινέλλα τελείωσε το τραγούδι, ο Στέλιος Ζαφειρίου την σύστησε στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Εκείνος της επισήμανε πως τραγουδά το λαϊκό με έναν δικό της τρόπο, λίγο ελαφρύ. Η γνωριμία τους συνεχίστηκε μέσα στη βάρκα του πατέρα της. Και οι δύο αγαπούσαν πολύ τη θάλασσα και το ψάρεμα. Εκεί, ο Στέλιος Καζαντζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγκόντο (δεύτερη φωνή) του.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα γνώρισαν απίστευτη δόξα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό κινηματογράφο (συνολικά συμμετείχαν μαζί σε 10 ελληνικές ταινίες, σύμφωνα με τη wikipedia).

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν στις 7 Μαΐου του 1964 και ταξίδεψαν τραγουδώντας στη Γερμανία και την Αμερική. Στις αρχές του 1965 ο Καζαντζίδης πήρε την απόφαση να σταματήσει τις εμφανίσεις του. Χώρισαν τον Σεπτέμβρη του 1966, ενώ συναντήθηκαν δισκογραφικά για τελευταία φορά το 1968, ηχογραφώντας έναν κοινό δίσκο 33' στροφών (κυκλοφόρησε στις 18 Ιανουαρίου του 1969).

Το τραγουδιστικό ντουέτο τους είναι πλέον θρυλικό, ενώ συνεργάστηκαν με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, Πόλυ Πάνου, Γιώτα Λύδια, Στράτο Παγιουμτζή, Καίτη Γκρέι, Σωτηρία Μπέλλου, Μανώλη Αγγελόπουλο, Γιώργο Ζαμπέτα, Μανώλη Χιώτη, Μαίρη Λίντα, Άννα Χρυσάφη, Αντώνη Ρεπάνη κ.ά..

Η Μαρινέλλα σε συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Η σόλο καριέρα της Μαρινέλλας και το τραγούδι που προοριζόταν για τη Βουγιουκλάκη

Το 1966 η Μαρινέλλα, μόνη της πλέον, προσπαθεί να στήσει μια προσωπική καριέρα. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ο πρώτος που τη βοήθησε, επίσης ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Άγγελος Σέμπος και ο Μίμης Πλέσσας.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας ήρθε το 1969 με το τραγούδι «Σταλιά - σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη. Το τραγούδι αρχικά προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το τραγουδήσει στην ταινία «Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια», όμως αρνήθηκε, και η Μαρινέλλα ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το πει εκείνη.

Έτσι γράφτηκε το «Άνοιξε Πέτρα»

Το 1968 ο Γιάννης Δαλιανίδης προετοίμαζε το κινηματογραφικό του μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» και σκέφτηκε να βάλει τη Μαρινέλλα να τραγουδήσει ζωντανά σε κάποια σκηνή. Ο Μίμης Πλέσσας συμφώνησε με την εκλογή αυτή και της έγραψε ένα τραγούδι μοντέρνο, το «Πες Μου Πού Πας».

Όταν όμως άκουσε το τραγούδι ο Δαλιανίδης, έδειξε δυσαρεστημένος. Ήθελε ένα τραγούδι που να μην το έχει φανταστεί κανείς. Ένα τραγούδι που να ξαφνιάσει. Έτσι λοιπόν γράφτηκε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το «Άνοιξε Πέτρα».

Όσο για το μοντέρνο τραγούδι, που επίσης τους στίχους είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης Πλέσσας το έδωσε στη Βίκυ Λέανδρος. Η Μαρινέλλα, όταν άκουσε το τραγούδι ενθουσιάστηκε και άρχισε τις πρόβες για να το ηχογραφήσει. Σύμφωνα με μαρτυρία του Μίμη Πλέσσα, ο χρόνος πίεζε, γιατί σε δύο μέρες έπρεπε να γυριστεί η συγκεκριμένη σκηνή. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να μπει στο στούντιο και να το τραγουδήσει.

Το είπε μια φορά, δεν το ξανατραγούδησε δεύτερη, γιατί ήταν άψογο. Αυτή η ηχογράφηση ακούγεται στην ταινία ακόμη και σήμερα, και είναι αυτή που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στη Μαρινέλλα για το ξεκίνημα της προσωπικής της καριέρας.

Η Μαρινέλλα στα επόμενα χρόνια της καριέρας της, ως πρώτο όνομα πια, πρωτοστάτησε στο στήσιμο ενός άλλου είδους διασκέδασης από αυτό που προσέφεραν μέχρι τότε τα νυχτερινά κέντρα. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίσει. Χρησιμοποιούσε μεγάλες ορχήστρες με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής. Κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έσπευσε να θαυμάσει την «Οπτικοακουστική» -όπως αυτοχαρακτηρίστηκε- τραγουδίστρια.

Τη δεκαετία του 1970 ακολούθησαν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τότε γύρισε και ένα έγχρωμο σόου διάρκειας 15 λεπτών που σκηνοθέτησε γι' αυτήν ο Ζεράρ Σαχινιάν στη Μύκονο. Σκοπός του φιλμ ήταν η προβολή της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Η Μαρινέλλα με φόντο τους Μυκονιάτικους μύλους τραγούδησε συνθέσεις του Ζαμπέτα, του Πλέσσα και του Νάκη Πετρίδη στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ελληνικά.

Επίσης ερμήνευσε με μεγάλη συμφωνική ορχήστρα το τραγούδι «Κυρά Γιώργαινα» των Κατσαρού και Πυθαγόρα στο V Festival Internacional da Canção Popular - Parte Internacion στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και κατέκτησε την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Η παρουσία της στο Φεστιβάλ άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ ακολούθησαν πολύ καλές κριτικές στον διεθνή Τύπο.

Τον Φεβρουάριο του 1973, η Μαρινέλλα εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στο φεστιβάλ Midem των Καννών με τρία τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Η γέννηση της κόρης της

Το 1973 η Μαρινέλλα τάραξε την κοινωνία της εποχής, αφού έγινε ανύπαντρη μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τη μοναχοκόρη της, Τζωρτίνα (Γεωργία-Χριστίνα)Σερπιέρη, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία Φρέντυ Σερπιέρη.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτζίνα Σερπιέρη

Ο γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Στις 10 Νοεμβρίου του 1973 παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, τον τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλο. Δύο γεγονότα που σαφώς απασχόλησαν ιδιαίτερα τον Τύπο της εποχής.

Σύμφωνα με το mixanitouxronou.gr, ο γάμος έγινε στο σπίτι της. Οι νεόνυμφοι πήραν ειδική άδεια από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ξεχωριστές ήταν οι ενδυματολογικές τους επιλογές. Η Μαρινέλλα φορούσε τζιν, γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης Βοσκόπουλος επίσης τζιν παντελόνι.

Μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο εμφανίστηκαν στη «Νεράιδα», ενώ μοιράστηκαν δύο μεγάλους δίσκους ("Μαρινέλλα & Βοσκόπουλος" και "Εγώ κι εσύ"), αλλά τις περισσότερες φορές μέσα στα επόμενα χρόνια συνόδευε ο ένας τον άλλον στους προσωπικούς τους δίσκους. Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το '81.

Η συμμετοχή στην Eurovision

Στις 6 Απριλίου του 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πρώτη της συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού «Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου» σε στίχους Πυθαγόρα, το οποίο κατέλαβε την ενδέκατη θέση ανάμεσα σε 17 χώρες.

«Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος»

Το καλοκαίρι του 1981 πραγματοποίησε μια περιοδεία 20 ημερών στην Αυστραλία, μαζί με τον Δάκη και την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου. Ο αυστραλέζικος τύπος γοητευμένος από τις φωνητικές της ικανότητες, έγραψε: «Μαρινέλλα σημαίνει θρίαμβος».

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, συμμετείχε στη συναυλία για την επέτειο των 30 χρόνων μουσικής του Μίμη Πλέσσα στο θέατρο Λυκαβηττού, ερμηνεύοντας τραγούδια του δημιουργού (λ.χ. «Άνοιξε πέτρα», «Άμα δείτε το φεγγάρι», «Απόψε σε θέλω» κ.ά.), δίπλα στον Στράτο Διονυσίου και τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε τον δίσκο «Μαρινέλλα (Για σένανε μπορώ)» σε τραγούδια του Αντώνη Στεφανίδη («Καρδούλα μου δε σε μαλώνω», «Ξεγελώ τον καθένα», «Τα μεσάνυχτα» κ.α.) και τον παρουσίασε στο «Zoom».

Στις 24 Δεκεμβρίου, ο Τύπος της εποχής, σύμφωνα με τη wikipedia, έγραψε «Δυο ώρες δεν φτάνουν, βέβαια, για να αποδείξει κάποιος ότι είναι μεγάλος. Περισσεύουν όμως όταν αυτός ο κάποιος είναι η Μαρινέλλα, που φέτος στο Ζουμ της οδού Κυδαθηναίων μας έκανε να ξεχάσουμε να ανάψουμε τσιγάρο».

Τον Σεπτέμβριο του 1992 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες κυρίες», πρόκειται για μία δισκογραφική δουλειά μέσα από την οποία ερμηνεύει διασκευασμένα επιτυχίες διεθνών καλλιτέχνιδων (λ.χ. Mina, Amalia Rodrigues, Shirley Bassey, Dalida κ.α). Από τη χρονιά αυτή και μετά, η Μαρινέλλα περιόρισε τις εμφανίσεις της στα νυχτερινά κέντρα διότι έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης σε αυτά, κάτι που τη βρήκε αντίθετη.

Στις 29 Αυγούστου 2004, συμμετείχε και στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004), τραγουδώντας μεταξύ άλλων το τραγούδι του Χαράλαμπου Βασιλειάδη «Άναψε το Τσιγάρο», σε στίχους Γεράσιμου Κλουβάτου.

Η επιστροφή στη νυχτερινή διασκέδαση

Το 2006 η Μαρινέλλα αποφάσισε να επιστρέψει στη νυχτερινή διασκέδαση. Βρέθηκε στο «Αθηνών Αρένα» με τον Αντώνη Ρέμο για δυο χρονιές. Το 2008 εμφανίστηκε στο «Διογένης Studio» με τον Γιάννη Πάριο. Τον χειμώνα του 2011-2012 η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο νυχτερινό κέντρο «Βοτανικός».

Ακολούθησαν μεγάλες συνεργασίες και μοναδικές εμφανίσεις, παρουσίασε ξανά το «Ρεσιτάλ» με τον Κώστα Χατζή, μιούζικαλ και συναυλίες, καθώς και μουσικοθεατρικές παραστάσεις και συνεργασίες με τους Τάκη Ζαχαράτο, Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Νικολόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία, Κώστα Μακεδόνα, Έλενα Παπαρίζου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και Ήβη Αδάμου.

Από την επίσημη πρεμιέρα «Μαρινέλλα,το Μιούζικαλ» το 2010

Το 2020 η Μαρινέλλα παρουσίασε τη μουσική παράσταση «Μαρινέλλα - Ο Μύθος» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος) με τη συνοδεία της «Φιλαρμόνιας» Ορχήστρας Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ερμηνεύοντας επιτυχίες από την εξηντάχρονη πορεία της.