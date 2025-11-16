Μάριος Ιορδάνου: «Δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε άνδρες και γυναίκες αλλά σε ανθρώπους και υπανθρώπους»

Με αφορμή τη φετινή θεατρική συνεργασία του με τη Σοφία Καζαντζιάν, ο Μάριος Ιορδάνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στη δημοσιογράφο Ευαγγελίνα Βόσνου, όπως προβλήθηκε το πρωινό της Κυριακής στο OPEN.

Ο γνωστός ηθοποιός στάθηκε στη σημασία των προσωπικών επιλογών στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και σε συμπεριφορές συναδέλφων ή άλλων που, όπως είπε, επιδεικνύουν την αδυναμία τους στο άλλο φύλο.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Δεν μου λείπει τίποτα από την τηλεόραση του τότε. Δεν μου λείπει τίποτα γιατί τότε είχα μπει σε έναν αυτόματο πιλότο.

Με έπαιρναν για τη μία σειρά, με έπαιρναν για την άλλη, με έπαιρναν για το τάδε θεατρικό. Δεν έκανα επιλογές επειδή εγώ τις ήθελα, ενώ τώρα επιλέγω».

Και συνέχισε: «Δεν υπήρξαν άνθρωποι που με έβαλαν σε κανένα καλούπι γιατί δεν τους άφησα ποτέ. Δεν με ένοιαζε τι θα πουν. Τι, θα πουν ότι είμαι ένα ρεμάλι; Μπορεί να είμαι. Ότι είμαι ένας βλάκας; Μπορεί να είμαι. Ό,τι και να πουν δεν με αφορά, η μόνη γνώμη που με αφορά είναι αυτή που έχω εγώ για τον εαυτό μου».

Τέλος, ο Μάριος Ιορδάνου πρόσθεσε: «Βγαίνουν πάρα πολλοί και λένε “πω πω, μ’ αρέσουν οι γυναίκες” και θέλουν να το παίξουν άνδρες, δεν τους μπορώ αυτούς. Είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες.

Και δεν υπάρχει ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, τίποτα απ’ όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε άνδρες και γυναίκες αλλά σε ανθρώπους και υπανθρώπους».