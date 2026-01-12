Μαρκ Ράφαλο στις Χρυσές Σφαίρες: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο»

Σκληρή κριτική κατά του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο ηθοποιός Μάρκ Ράφαλο καθώς βρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες, αποκαλώντας τον «τον χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο», «καταδικασμένο εγκληματία και βιαστή».

Καθώς έφτασε στην εκδήλωση πλήθος δημοσιογράφων τον περιμέναν, ρωτώντας τον, μεταξύ άλλων, για την καρφίτσα που φορούσε στο πέτο, στην οποία αναγραφόταν «Be Good» (Να είσαι καλός).

Ο ίδιος αμέσως εξήγησε με έντονο ύφος ότι ο λόγος που την φόρεσε ήταν για να τιμήσει την μνήμη της Ρενέ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε από έναν πράκτορα της ICE την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη.«Αυτό είναι για τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε», είπε χαρακτηριστικά ο Ράφαλο.

«Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για το τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε εν μέσω ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στην οποία εισβάλαμε παράνομα», είπε ο ηθοποιός αναφερόμενος στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Rolling Stone, δεν σταμάτησε εκεί αλλά τόνισε αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει σημασία για αυτόν. Το μόνο που έχει σημασία για αυτόν είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι καταδικασμένος εγκληματίας, καταδικασμένος βιαστής. Είναι παιδεραστής. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του τύπου για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, τότε έχουμε όλοι μεγάλο πρόβλημα».

«Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ δεν είναι η Αμερική», υπογράμμισε καταληκτικά στις δηλώσεις του.