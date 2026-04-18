Μάρω Κοντού: Αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος της φίλος όταν ήταν στη Βουλή - «Τον λάτρευα, ήταν από άλλο κόμμα»

Πρεμιέρα έκανε σήμερα η εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη στο Mega, «Πάμε μια Βόλτα» και πρώτη καλεσμένη ήταν η Μάρω Κοντού. Η μεγάλη ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τα χρόνια της εμπλοκής της στην πολιτική.

Εκτός από την αυτοδιοίκηση, η Μάρω Κοντού έχει υπάρξει και βουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία.

Αναφορικά με την πολιτική της καριέρα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία; Είχα μια αδυναμία στον γέρο Κωνσταντίνο Καραμανλή. Είχαμε συναντηθεί αρκετές φορές μέσω Χορν. Μου είχε μια αδυναμία, μια συμπάθεια και είχα κι εγώ. Ήταν για εμένα ένα πρότυπο μπαμπά, που δεν είχα».

«Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ο νεότερος Κώστας Καραμανλής μου έκανε την πρόταση. Είχα και την περιέργεια και την όρεξη. Είχα άγνοια».

Ωστόσο στη συνέχεια αποκάλυψε: «Μέσα στη Βουλή δεν περνούσα καλά. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα με ανθρώπους. Τα μάτια τους δεν ήταν μάτια στα οποία μπορούσα εύκολα να εισχωρήσω. Ίσως είχαν πάντα αυτό το: τι θέλει τώρα μια ηθοποιός στη Βουλή; Ο καλύτερός μου φίλος ποιος ήταν στη Βουλή; Ο Πάγκαλος από άλλο κόμμα. Λάτρευα το χιούμορ του και ήταν τα μόνα μάτια που με κοιτάγανε».