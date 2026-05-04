Marseaux: «Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε απότομα και άτσαλα»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο, η Marseaux άνοιξε την καρδιά της, ισορροπώντας ανάμεσα στη λάμψη της πίστας και τις εσωτερικές της αναζητήσεις. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη φετινή της συνεργασία με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, αλλά και για το τραύμα της απώλειας που την ανάγκασε να ωριμάσει πρόωρα.

Η φετινή σεζόν τη βρίσκει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, δίπλα σε δύο μεγάλους σταρ, γεγονός που αρχικά της προκάλεσε δημιουργικό άγχος:

«Φέτος είμαι στα μπουζούκια με τον κύριο Αργυρό και την κυρία Βανδή. Αγχωνόμουν πολύ για το πώς θα δέσει αυτό».

Κοιτάζοντας μπροστά, η Marseaux δεν εστιάζει μόνο στην καριέρα της, αλλά και στην προσωπική της ολοκλήρωση:

«Θα ήθελα μεγαλώνοντας να έχω την ίδια έμπνευση και όρεξη που έχω τώρα και ίσως να έχω και οικογένεια».

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά στη μητέρα της. Με απόλυτη ειλικρίνεια, περιέγραψε πώς η διαχείριση του πένθους την άλλαξε, αλλά και πώς πλέον έχει συμφιλιωθεί με το παρελθόν της:

«Ο θάνατος της μητέρας μου με ωρίμασε λίγο απότομα και άτσαλα.

Δεν έχει σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Τώρα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια από τον χαμό της μητέρας μου, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβω κάποια πράγματα.

Δεν με κατηγορώ πια για τη συμπεριφορά μου όταν έχασα τη μητέρα μου, ήταν όλο μια άμυνα για να συνεχίσω».