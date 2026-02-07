MasterChef: Μπέη εναντίον Τράκα και άλλα 4 αξέχαστα beef παικτών στον διαγωνισμό

Με το δεξί για καλό ποδαρικό μπήκαν στο σπίτι του Masterchef οι παίκτες του 10ου κύκλου. «Όμορφο περιβάλλον, ζεστό κλίμα, ελπίζω να είμαστε έτσι και με τους παίκτες» ήταν από τα πρώτα σχόλια των παικτών του «δέκα του καλού».

Όμως στη συμβίωση που ξεκίνησε όλα μοιάζουν ακόμη διερευνητικά. Στο παρελθόν δεν είναι λίγες οι μαγειρικές και άλλες κόντρες που δημιουργήθηκαν στον διαγωνισμό μαγειρικής. Στο φόντο των συνταγών, των μαγειρικών γνώσεων και του στόχου του επάθλου υπάρχουν πάντα οι διαπροσωπικές σχέσεις που δεν είναι εύκολες ποτέ. Πόσο μάλλον σε μια κατάσταση εγκλεισμού διαρκείας μπροστά από τις κάμερες.

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα μαχαίρια έπεσαν πισώπλατα και όχι πάνω στους πάγκους των διαγωνιζόμενων και ήταν επίσης αρκετές οι φορές που οι αλληλοκατηγορίες έγιναν κατά μέτωπο με την ένταση να ανεβαίνει.

Κάποιες κόντρες πιο έντονες ή πιο αθώες έχουν καταγραφεί στο μυαλό μας αυτά τα δέκα χρόνια του MasterChef ανεξίτηλα.

Γωγώ Κωστάκη vs. Τζώρτζης Παπανικολάου

Η Γωγώ Κωστάκη και ο Τζώρτζης Παπανικολάου στo MasterChef 2 ξεκίνησαν φίλοι και αλληλοϋποστηριζόμενοι ωστόσο στη συνέχεια οι ατάκες τους έσταξαν δηλητήριο.

Τιμολέων Διαμαντής vs. Σάββας Ληχανίδης και Χρήστος Γλωσσίδης

Οι μαγειρικές διαφορές του Σάββα Ληχανίδη και του Χρήστου Γλωσσίδη με τον Τιμολέοντα Διαμαντή πέρασαν συχνά μπροστά στην κάμερα στο MasterChef 3 από όπου δεν έλειψαν τα «γαλλικά».

Χαράλαμπος Κοτσώνης vs. Παντελής Βούρος

Ίσως η πιο αθώα κόντρα του MasterChef και σίγουρα η πιο διασκεδαστική με την ατάκα «εν κουλί αυτό» του Χαράλαμπου Κοτσώνη στον Παντελή Βούρο να γίνεται viral.

Κατερίνα Λένη vs. Γιώργος Λαζαρίδης

Η Κατερίνα Λένη και ο Γιώργος Λαζαρίδης στο Masterchef 4 είχαν μια ανοιχτή κόντρα διαρκείας, με την παίκτρια να αμφισβητεί ακόμα και τη νοημοσύνη του και εκείνον να θεωρεί ότι η στοχοποίησή του οφειλόταν στο ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να αναδειχτεί η συμπαίκτριά του.

Νίκος Τράκας vs. Μαρία Μπέη

Ο Νίκος Τράκας και η Μαρία Μπέη ήταν οι απόλυτοι αντίπαλοι φτάνοντας την κόντρα τους μέχρι τον τελικό του MasterChef 7. Εν συντομία εκείνος θεωρούσε ότι η Μαρία είναι μια μαγείρισσα του θεαθήναι και εξαπέλυσε συχνά σχόλια εναντίον της, ενώ εκείνη υποτίμησε συχνά τα πιάτα του.