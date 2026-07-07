Με Dior ο γάμος της δεκαετίας - Μεγάλη νίκη για LVMH

Σε μια μεγάλη επιτυχία την Christian Dior, τόσο η Τέιλορ Σουίφτ όσο και ο Tράβις Κέλσι φόρεσαν ρούχα με σχέδια υψηλής ραπτικής του δημιουργικού διευθυντή Τζόναθαν Άντερσον στον γάμο τους στη Νέα Υόρκη, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το ιβέντ της δεκαετίας, δίνοντας στον γαλλικό οίκο ένα πλεονέκτημα στην αντιπαλότητά του με την Chanel για την «κορυφή» στον κόσμο της μόδας.

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