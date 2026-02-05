Με Λιόλιου καλημέρισε η «Κοινωνία Ώρα Mega»: «Το καταστρέψατε το τραγούδι με το βίντεο, ποιος το σκέφτηκε;»

Το νέο τραγούδι ο «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου, έχει ήδη γίνει viral. Τόσο viral που απασχολεί και...ενημερωτικές εκπομπές.

Με το videoclip, το οποίο κυκλοφόρησε εχθές το βράδυ (4/2) «άνοιξε» η ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», και η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιωάννη Χασαπόπουλο σχολίασαν το νέο βίντεο, πριν προχωρήσουν με την ατζέντα της επικαιρότητας.

«Αυτό το videoclip ποιος το εμπνεύστηκε; Άλλο βλέπεις, άλλο ακούς δεν είναι ωραίο. Η Κατερίνα μου αρέσει, το video clip δεν μου αρέσει. Λοιπόν, για να δείτε εκεί στις εταιρείες πώς γίνονται τα videoclip», είπε η Ανθή Βούλγαρη και φώναξε άτομο από τις κάμερες στο πλατό για να κάνει αναπαράσταση.

«Ήταν μια ευγενική χορηγία της εκπομπής στο ελληνικό πεντάγραμμο», είπε χιουμοριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Ανθή Βούλγαρη επανέλαβε: «Τόσο ωραίο τραγούδι, το καταστρέψατε με το βίντεο..ποιος το σκέφτηκε».